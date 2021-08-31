Наследник Батьки не видит себя в политике

Во вторник, 31 августа, сыну Александра Лукашенко Николаю исполняется 17 лет. Несмотря на юный возраст, наследник президента Белоруссии успел обзавестись армией поклонниц. Причина кроется в его притягательной внешности и спортивном телосложении.

Николай стал третьим по счету сыном Лукашенко. По некоторым данным, его матерью является Ирина Абельская – бывший личный врач Александра Григорьевича.

Батька впервые показал общественности младшего сына в 2008 году. По мере взросления наследника глава Белоруссии все чаще брал его на официальные мероприятия и встречи. Так, например, Николай уже виделся с российским лидером Владимиром Путиным, бывшим президентом США Бараком Обамой и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Александр Григорьевич мечтал, что однажды сын станет его преемником. Однако вскоре Лукашенко понял – наследника политикане интересует. Более того, взгляды у сына, как отмечал президент, скорееВ будущем подросток хочет связать свою жизнь с медициной или военной отраслью, передает издание "Дни.ру".

Николай активно занимается спортом. Он с удовольствием играет в хоккей и катается на лыжах. Также подросток учит английский и испанский языки.

Что касается обучения Николая, то президент Белоруссии как-то заявил, что не отправит его получать высшее образование в одном из западных ВУЗов. Батька уверен – именно за границей студентам промывают мозги, делая из них будущих протестующих. Также Александр Григорьевич не будет советовать сыну поступать в Белорусский государственный университет – главное учебное заведение в Республике. Дело в том, что он хочет избежать слухов, будто наследник попал туда по блату.

Накануне, 30 августа, Лукашенко исполнилось 67 лет. "Утро.ру" рассказало, через что пришлось пройти Батьке.