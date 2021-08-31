Глава Минобороны Казахстана ушел в отставку после взрыва на складе

О решении министра сообщили в пресс-службе президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку главы Минобороны Нурлана Ермекбаева, который добровольно сложил свои полномочия после ситуации на складе с боеприпасами. Об этом стало известно сегодня, 31 августа.

Как отметили в пресс-службе главы государства, Токаев рассмотрел рапорт главы оборонного ведомства, после чего принял просьбу о сложении полномочий, пишет МИР24.

26 августа стало известно о пожаре в Жамбылской области на складе боеприпасов. Произошло несколько взрывов, известно о сотне пострадавших, выявлено не менее 15 погибших.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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