О решении министра сообщили в пресс-службе президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку главы Минобороны Нурлана Ермекбаева, который добровольно сложил свои полномочия после ситуации на складе с боеприпасами. Об этом стало известно сегодня, 31 августа.

Как отметили в пресс-службе главы государства, Токаев рассмотрел рапорт главы оборонного ведомства, после чего принял просьбу о сложении полномочий, пишет МИР24.

26 августа стало известно о пожаре в Жамбылской области на складе боеприпасов. Произошло несколько взрывов, известно о сотне пострадавших, выявлено не менее 15 погибших.