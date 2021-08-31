Итоги скандала: у словаков остался последний шанс привиться "Спутником"

Игор Матович. Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Эдуард Хегер. Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/www.globallookpress.com
Зузана Чапутова. Фото: FOT. TEDI/NEWSPIX.PL, via www.im/www.globallookpress.com Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Российская вакцина вызвала политический кризис в стране

С наступлением осени в Словакии прекращается использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Во вторник, 31 августа, укол еще могут сделать те, кто ранее получил первую дозу этого препарата. Но на этом все. С 1 сентября спасаться от смертельной заразы словаки смогут только вакцинами западного производства.

Словакия стала второй страной ЕС, решившейся закупить "Спутник V" до официального разрешения европейского фармрегулятора. Первой была Венгрия. Затем волевое решение принял премьер Игор Матович.

Игор Матович. Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

"Я не убийца", – заявил он, отказавшись следовать призывам политических противников РФ в то время, когда жители его республики умирали от коронавируса, а поставки одобренных ЕС препаратов не были налажены.

Однако здравый подход Матовича к проблеме многие не одобрили. В руководстве Словакии возник раскол. В отставку отправились министр здравоохранения Марек Крайчи, министр труда Милан Крайняк и еще некоторые главы ведомств. Затем и главу кабмина вынудили покинуть должность.

Зузана Чапутова. Фото: FOT. TEDI/NEWSPIX.PL, via www.im/www.globallookpress.com

Президент страны Зузана Чапутова не стала уговаривать Матовича остаться, предпочитая сохранить поддержку в ЕС.

Эдуард Хегер. Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/www.globallookpress.com

Фактически, в руководстве республики произошла рокировка: новое правительство возглавил глава Минфина Эдуард Хегер, а экс-премьер Игор Матович занял его место.

На этом фоне в Братиславе заявили, что российская вакцина "Спутник V" ей не нужна – дескать, всего 10 тысяч местных жителей захотели ею привиться. Москва не стала спорить и выкупила обратно неиспользованные дозы препарата. По данным "Эха Москвы", стоимость ампулы составила около 10 долларов.

Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

По оценке специалистов, среди европейских стран Словакия наиболее сильно пострадала от пандемии. По доле умерших от COVID-19 от общего числа жителей республика входит в печальный топ-10 в ЕС.

Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com

Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 70 странах мира с населением в общей сложности 4 миллиарда человек, что составляет более половины населения Земли. Данные о применении "Спутника V" в Аргентине, Сан-Марино, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ показали, что российский препарат – один из самых эффективных и безопасных в мире. 

Источник: Эхо Москвы
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость306871
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Шаман
Чтож делается?! Бралилия отказалась, Словакия отказалась! Где теперь спутник то колют помимо б.СССР и Венесуэлы?
Русофобы проклятые !
Гость307234
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Кто сдохнет, мы не виноваты.
Гость306871
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Со словаками конечно не хорошо получилось. Хотели им впарить шмурдяк а не вышло
Шаман
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Чтож делается?! Бралилия отказалась, Словакия отказалась! Где теперь спутник то колют помимо б.СССР и Венесуэлы?
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