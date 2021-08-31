Российская вакцина вызвала политический кризис в стране

С наступлением осени в Словакии прекращается использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Во вторник, 31 августа, укол еще могут сделать те, кто ранее получил первую дозу этого препарата. Но на этом все. С 1 сентября спасаться от смертельной заразы словаки смогут только вакцинами западного производства.

Словакия стала второй страной ЕС, решившейся закупить "Спутник V" до официального разрешения европейского фармрегулятора. Первой была Венгрия. Затем волевое решение принял премьер Игор Матович.

"Я не убийца", – заявил он, отказавшись следовать призывам политических противников РФ в то время, когда жители его республики умирали от коронавируса, а поставки одобренных ЕС препаратов не были налажены.

Однако здравый подход Матовича к проблеме многие не одобрили. В руководстве Словакии возник раскол. В отставку отправились министр здравоохранения Марек Крайчи, министр труда Милан Крайняк и еще некоторые главы ведомств. Затем и главу кабмина вынудили покинуть должность.

Президент страны Зузана Чапутова не стала уговаривать Матовича остаться, предпочитая сохранить поддержку в ЕС.

Фактически, в руководстве республики произошла рокировка: новое правительство возглавил глава Минфина Эдуард Хегер, а экс-премьер Игор Матович занял его место.

На этом фоне в Братиславе заявили, что российская вакцина "Спутник V" ей не нужна – дескать, всего 10 тысяч местных жителей захотели ею привиться. Москва не стала спорить и выкупила обратно неиспользованные дозы препарата. По данным "Эха Москвы", стоимость ампулы составила около 10 долларов.

По оценке специалистов, среди европейских стран Словакия наиболее сильно пострадала от пандемии. По доле умерших от COVID-19 от общего числа жителей республика входит в печальный топ-10 в ЕС.

Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 70 странах мира с населением в общей сложности 4 миллиарда человек, что составляет более половины населения Земли. Данные о применении "Спутника V" в Аргентине, Сан-Марино, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ показали, что российский препарат – один из самых эффективных и безопасных в мире.