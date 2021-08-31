Баллы "Миллиона призов" за онлайн-голосование: как получить и на что потратить

Москвичам рассказали о партнерах акции #ВыбираемВместе

Одежда и ювелирные украшения, лекарства и косметика, ужин в ресторане и экскурсии – все это москвичи могут получить бесплатно в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов".

Чтобы стать участником розыгрыша призов, нужно подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму, а затем в период с 17 по 19 сентября заполнить цифровой бюллетень. И все. После голосования москвичи автоматически становятся участниками розыгрыша призов.

Выиграть можно однокомнатную квартиру в столице, автомобиль или по 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Потратить баллы можно у партнеров программы, которых уже более 120.

Среди партнеров акции – гипермаркеты с товарами для детей, для рукоделия, магазины одежды и обуви, продуктовые супермаркеты, аптеки, сети цветочных и ювелирных магазинов.

На выигранные баллы можно поужинать в ресторане – среди партнеров акции заведения с русской, европейской, азиатской, грузинской, узбекской, итальянской и американской кухней.

Баллы принимают в Московском планетарии, мультимедийном центре "Союзмультпарк", Московской консерватории, парке "Зарядье", Центре документального кино в Музее Москвы, в некоторых столичных театрах.

Баллы можно зачислить на карту "Тройка" и потратить на проезд в городском транспорте.

Желающие смогут отдать выигрыш на благотворительность – среди партнеров программы "Миллион призов" 49 организаций, помогающих сиротам, инвалидам, многодетным семьям, бездомным животным и т.д.

Выборы в России пройдут 17-19 сентября 2021 года. Москвичи могут прийти на избирательные участки по месту постоянной регистрации, а могут проголосовать из любой точки мира через интернет. Для участия в онлайн-выборах нужно до вечера 13 сентября подать заявку.

На все вопросы, связанные с предстоящим голосованием, ответят операторы горячей линии.