Почти 40 иностранцев выгнали из России за массовую драку в Мытищах

Некоторым нарушителям общественного порядка выписали штраф

Участников массовой драки, которая произошла 5 августа в подмосковных Мытищах, высылают из России. Об этом сообщает "Лента.ру".

В МВД выяснили, что беспорядки на улице устроили 66 выходцев из ближнего зарубежья. 49 из них суд обязан выплатить штраф в размере 5000 рублей. Задержанных поместили в центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшей депортации.

37 нарушителей общественного порядка уже покинули РФ, передает телеканал "360".

После инцидента стражи правопорядка возбудили уголовное дело против уроженки Чувашии, которая помогала мужчинам нелегально находиться на территории России. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Шаман
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А я слышал, что в подмосковье создаются закрытые исламские поселки. Наверное туда не пустят полицию, чтоб не мешали дракам и прочей талибанизации* РФ.
Гость306863
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Остальные где?
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