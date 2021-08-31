15 тысяч рублей поступят на счет получателей уже в сентябре

Все российские военнослужащие, включая военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов, получат в сентябре 2021 г. дополнительно по 15 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

На необходимость финансово поддержать военных ранее обратил внимание министр обороны Сергей Шойгу. Выступая на съезде "Единой России", он отметил, что из-за пандемии уровень инфляции оказался выше прогнозов, что отрицательно сказалось на доходах военнослужащих.

Президент Путин с постановкой вопроса согласился и предложил оказать матпомощь всем военнослужащим, независимо от звания, в виде единовременной выплаты в размере 15 тыс.рублей из федерального бюджета. Причем получатели получат эти деньги в полном объеме – никаких удержаний, в том числе по решению суда или в рамках наложенных командирами взысканий, из этих сумм производиться не будет.

Также выступая на съезде "Единой России", президент поручил депутатам партии предусмотреть в федеральном бюджете средства на индексацию денежного довольствия военных и правоохранителей выше инфляции в 2022 и 2023 годах.

Ранее главу Минобороны РФ Сергея Шойгу по инициативе Владимира Путина включили в первую пятерку федерального избирательного списка "Единой России".



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