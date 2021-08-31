Итальянский мрамор и круглосуточная охрана: в каком отеле Вашингтона поселился Зеленский - фото

Итальянский мрамор и круглосуточная охрана: в каком отеле Вашингтона поселился Зеленский - фото
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
продолжение"Дьявол в деталях": Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом
Глава Незалежной остановился с командой через дорогу от Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где у него запланирована встреча с американским лидером Джо Байденом. За день до встречи глава государства успел облюбовать себе с супругой и своей команде пятизвездочный отель Hay-Adams, который находится в центре Вашингтона.

Здесь остановилась вся украинская делегация. Сам отель находится через дорогу от Белого дома. Охрана уже успела выгрузить вещи. Украинские СМИ сообщили, что администрация захватила с собой в Вашингтон главу "Нафтогаза" Юрия Витренко. Глава МИД Дмитрий Кулеба успел пройтись по парку, а министр обороны Андрей Таран решил погулять вечером по городу, сообщают "Известия" со ссылкой на TCH.

Стоимость номера на двоих в Hay-Adams доходит до 2 тысяч долларов за ночь. Отель предлагает путникам уютные номера с великолепным постельным бельем и мрамором из Италии, брендовыми туалетными принадлежностями и первоклассным обеденным сервисом.

В услуги также входит круглосуточная охрана, доставка ежедневной газеты в номер и даже предоставление лимузина.

Отель расположен в центре города на площади Лафайет – в пешей досягаемости от Белого дома и здания Капитолия.

Зеленский уже успел побеседовать 30 августа с журналистами у входа в отель – президент сообщил, что стороны намерены достигнуть "трех оборонительных соглашений". Президент Украины назвал свой визит "весьма знаковым", выразив уверенность, что для Штатов отношения с Украиной приоритетны. При этом лидера нисколько не смутили переносы встречи – Зеленский заявил, что даже "пожар идет по плану".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость306653
Пожаловаться Ответить
путин бы в таком не остановился.
аквадискотеки нет
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Никакой скромности. Мог бы и Ляшку взять с собой.
1
новости партнеров
По теме

Политолог спрогнозировал итог визита Зеленского в США

Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт

Путин улыбается: в США оценили эффект афганских событий для России

В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей