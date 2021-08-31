Глава Незалежной остановился с командой через дорогу от Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где у него запланирована встреча с американским лидером Джо Байденом. За день до встречи глава государства успел облюбовать себе с супругой и своей команде пятизвездочный отель Hay-Adams, который находится в центре Вашингтона.

Здесь остановилась вся украинская делегация. Сам отель находится через дорогу от Белого дома. Охрана уже успела выгрузить вещи. Украинские СМИ сообщили, что администрация захватила с собой в Вашингтон главу "Нафтогаза" Юрия Витренко. Глава МИД Дмитрий Кулеба успел пройтись по парку, а министр обороны Андрей Таран решил погулять вечером по городу, сообщают "Известия" со ссылкой на TCH.

Стоимость номера на двоих в Hay-Adams доходит до 2 тысяч долларов за ночь. Отель предлагает путникам уютные номера с великолепным постельным бельем и мрамором из Италии, брендовыми туалетными принадлежностями и первоклассным обеденным сервисом.

В услуги также входит круглосуточная охрана, доставка ежедневной газеты в номер и даже предоставление лимузина.

Отель расположен в центре города на площади Лафайет – в пешей досягаемости от Белого дома и здания Капитолия.

Зеленский уже успел побеседовать 30 августа с журналистами у входа в отель – президент сообщил, что стороны намерены достигнуть "трех оборонительных соглашений". Президент Украины назвал свой визит "весьма знаковым", выразив уверенность, что для Штатов отношения с Украиной приоритетны. При этом лидера нисколько не смутили переносы встречи – Зеленский заявил, что даже "пожар идет по плану".