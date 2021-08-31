Фестиваль "Цветочный джем" откроется в Москве 1 сентября

Фестиваль "Цветочный джем" откроется в Москве 1 сентября
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/АГН Москва
Праздничные площадки будут радовать жителей и гостей столицы целый месяц

Москва возвращается к привычной жизни. После почти полуторалетнего перерыва в городе возобновляются яркие общественные мероприятия, в том числе городские фестивали и праздники. С 1 сентября по 1 октября москвичи и гости столицы смогут посетить площадки фестиваля "Цветочный джем".

В рамках фестиваля пройдет конкурс ландшафтного дизайна, откроется гастрономическая ярмарка "Лето в городе". Больших концертов и мастер-классов пока, к сожалению, не будет, но точки общепита заработают везде.

"После пика пандемии ковида немножко город придет в себя. Несмотря на то, что есть проблемы, мы стараемся, чтобы он жил нормальной жизнью",

– отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году силами ландшафтных дизайнеров на площади Революции появится настоящий русский лес со стройными березами, вечнозелеными соснами и елями. Здесь же можно будет попробовать блюда русской кухни: блины, борщи, пироги.

Переход от Манежной площади к площади Революции превратится в липовую аллею с цветниками в классическом русском стиле. В Столешниковом переулке появится настоящий южный курорт с перголой, увитой пышной глицинией и плетистыми розами.

У входа в ЦУМ создадут композицию "Сад водных растений". Площадки на Ореховом бульваре, Профсоюзной и Матвеевской улицах украсят французские мини-сады из лаванды, петуний, самшитов, роз и шалфея. Французскую тему здесь поддержат и кулинары: например, на Профсоюзной можно будет приобрести кулинарную лаванду или полакомиться сырным пломбиром.

Цветочное оформление площадок на Городецкой улице и Перерве будет выдержано в стиле средневекового замкового парка. Там встретятся боскеты, старинные каменные чаши фонтанов с пышными цветочными композициями, а также вьющиеся растения и розы.

Полный список площадок можно будет посмотреть на сайте проекта "Московские сезоны".

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
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