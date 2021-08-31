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С 24 апреля, когда в Москве открылась летняя навигация, Северный речной вокзал обслужил уже более полумиллиона пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В прошлом году завершилась масштабная реконструкция Северного речного вокзала. Были обновлены его причалы, в том числе для швартовки круизного флота. Сейчас вокзал одновременно может принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов.
"Были проведены сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода для водоснабжения судов, обустроены современные и удобные павильоны досмотра",
– рассказал заммэра Петр Бирюков.
Основной трафик приходится на прогулочные маршруты. В выходные дни отсюда каждый час отправляется по шесть теплоходов. Безопасное движение флота в акватории вокзала обеспечивают дежурные диспетчерской ГБУ "Гормост". Они расставляют суда по местам стоянки с учетом их технических характеристик, осадки и глубины причалов, организовывают отшвартовку и своевременное отправление.
Однако Северный речной вокзал – это не только место прибытия водного транспорта. Это площадка, где москвичи могут проводить досуг круглый год. Благодаря комплексному благоустройству территории в прошлом году здесь появились парк, кафе, набережная и музей. Отреставрировано и само здание вокзала. Специалисты в области архитектуры высоко оценивают реализацию проекта – за год он отмечен наградами семи различных конкурсов.
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