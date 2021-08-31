Бортпроводники не выходят за рамки приличия

На борту самолета случаются самые разные ситуации. Некоторые пассажиры позволяют себе хамское поведение, что сильно раздражает бортпроводников. Поскольку инструкция не разрешает стюардам отвечать подобным образом, то приходится действовать по-другому.

Бывшая стюардесса Шон Кэтлин рассказала, как она мстила недружелюбным пассажирам. Когда приходило время разносить напитки, бортпроводница клала в стаканы раздражающих людей как можно больше кубиков льда.

Кэтлин вспомнила популярную поговорку, что месть – это блюдо, которое подается холодным. Также женщина развеяла миф относительно того, что некоторые работники авиакомпании плюют в стаканы тем, кто грубо к ним обращается. Шон заверила – она никогда в жизни не позволила бы себе так поступить, передает The Sun.

Интересен тот факт, что бортпроводники не любят, когда их просят принести газированный напиток. Причина кроется в следующем – из-за давления на борту самолета лимонады начинают шипеть. Это сильно усложняет жизнь стюардам, ведь им приходится ждать, когда газировка "успокоится". В противном случае велик риск пролить напиток не только на себя, но и на одежду пассажиров.

Члены экипажа советуют отказаться от чая или кофе. Дело в том, что чайники, в которых налит кипяток, не так часто подвергаются специальной обработке. Поэтому на стенках изделий может оставаться неприятный налет.