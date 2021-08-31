Вот это декольте: появившаяся на публике внучка Байдена поразила Сеть

Вот это декольте: появившаяся на публике внучка Байдена поразила Сеть
Фото: www.instagram.com/ naomibiden
Наследница американского президента развлекалась на роскошной вечеринке на озеро Комо

26-летняя внучка Джо Байдена Наоми решила не поддерживать дедушку, который сейчас переживает, пожалуй, тяжелейшие недели за весь свой президентский срок. Девушка вместе своим молодым человеком отправилась на свадьбу в Италию. 

Папарацци засняли Наоми, которая хорошо проводила время на фуршете, держа в руках бокал с шампанским. Для выхода в свет наследница американского президента выбрала платье средней длины с большим декольте, которое красиво подчеркнуло формы девушки. Образ она дополнила лодочками малинового оттенка и массивными серьгами, инкрустированными драгоценными камнями. 

Избранник Наоми, Питер Нил, остановил свой выбор на классическом смокинге, белой рубашке и бабочке в тон. Пара, к слову, вместе около трех лет. Судя по слухам, в скором времени они должны официально оформить свои отношения. 

Судя по кадрам, опубликованным Daily Mail, пара весело провела выходные. Читатели издания отметили, что Наоми следовало бы прикрыть свое декольте. Некоторые были недовольны тем, что девушка веселится в такое непростое для страны время. 

Ранее Жена Байдена сделала ему замечание в ходе его выступления перед военными Пентагона на базе в Великобритании. Ремарка первой леди США заставила собравшихся рассмеяться. Не смог сдержать улыбки и сам глава Белого дома, которого супруга попросила быть внимательнее. Когда Джилл Байден отвернулась, президент отдал ей честь. 

Источник: DailyMail ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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