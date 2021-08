26-летняя внучка Джо Байдена Наоми решила не поддерживать дедушку, который сейчас переживает, пожалуй, тяжелейшие недели за весь свой президентский срок. Девушка вместе своим молодым человеком отправилась на свадьбу в Италию.

Папарацци засняли Наоми, которая хорошо проводила время на фуршете, держа в руках бокал с шампанским. Для выхода в свет наследница американского президента выбрала платье средней длины с большим декольте, которое красиво подчеркнуло формы девушки. Образ она дополнила лодочками малинового оттенка и массивными серьгами, инкрустированными драгоценными камнями.

Избранник Наоми, Питер Нил, остановил свой выбор на классическом смокинге, белой рубашке и бабочке в тон. Пара, к слову, вместе около трех лет. Судя по слухам, в скором времени они должны официально оформить свои отношения.

Naomi Biden seen in chic dress at friend's wedding in Italy https://t.co/uiNRHkYDyr pic.twitter.com/MgaD363CHz