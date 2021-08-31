Торопиться с уборкой урожая не стоит

Свеклу по праву считают культурой, которая хуже всего хранится. Со временем корнеплоды могут начать гнить, становятся мягкими и теряют свои вкусовые качества. Если хотите, чтобы урожай не пропал, тогда начинать нужно с правильной уборки свеклы.

Когда нужно убирать свеклу

Во многом это зависит от региона и сорта корнеплодов. Самый крайний срок для сбора урожая – конец сентября.

При этом не стоит спешить выкапывать плоды, потому что свекле нужно время, чтобы набрать массу и созреть. Если собрать урожай слишком рано, то она будет пресной и быстро испортится. Временить тоже нельзя, иначе свекла будет слишком волокнистой.

Опытные дачники также знают, что собирать урожай рекомендуется в солнечную и сухую погоду. Если вот-вот ударят морозы, то не медлите с уборкой, ведь низкие температуры могут погубить плоды.

Как понять, что свекла созрела

Обратите внимание на ботву и стебли. Когда они начинают сохнуть и желтеть, тогда пора приступать к сбору урожая.

Рекомендуется перед этим выкопать один плод, чтобы убедиться, что свекла созрела.

Как собирать урожай

Работать лучше виллами. Так меньше шанс повредить плоды.

Для начала нужно собрать крупные плоды, а маленькие оставить еще на неделю, чтобы они успели подрасти.

После сбора урожая оставьте плоды на солнце на пару часов, если позволяет погода. Так овощи будут лучше храниться, потому что успеют просохнуть.

Ботву срезайте острым и чистым ножом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно хранить свеклу зимой.