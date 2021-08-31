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Первый день осени ознаменуется обильными осадками в Подмосковье. Об этом сообщат синоптики Гидрометцентра России.
Объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Ожидается, что с 23 часов вторника, 31 августа, может обрушиться на регион гроза, вероятность которой сохранится до 20 часов 1 сентября. Дождь же будет идти весь день.
В Московской области столбики термометров покажут в среду +21°C, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт
В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков