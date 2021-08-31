Первое сентября подпортит непогода

Первый день осени ознаменуется обильными осадками в Подмосковье. Об этом сообщат синоптики Гидрометцентра России.

Объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Ожидается, что с 23 часов вторника, 31 августа, может обрушиться на регион гроза, вероятность которой сохранится до 20 часов 1 сентября. Дождь же будет идти весь день.

В Московской области столбики термометров покажут в среду +21°C, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".