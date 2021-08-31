"Единая Россия" выступила за усиление системы охраны лесов

"Единая Россия" выступила за усиление системы охраны лесов
Фото: er.ru
Окружающая среда нуждается в особом внимании

Ситуация с масштабными пожарами серьезно подорвала лесные ресурсы. Российский лидер Владимир Путин уже объявил, что на защиту угодий от огня решено выделить 24 миллиарда рублей. Об этом глава государства объявил во время съезда партии "Единая Россия".

Усовершенствованные механизмы борьбы с возгораниями позволят оперативно реагировать на угрозы пожаров. Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по охране окружающей среды Николай Валуев.

Депутат подчеркнул, что в данном вопросе необходимо проводить профилактические мероприятия. При этом парламентарий напомнил, что единороссы постоянно привлекают внимание к вопросу об увеличении числа людей, трудящихся в лесоохране.

Валуев подчеркнул, что верное распределение денежных средств позволит качественно подготовиться к пожароопасным сезонам. Такие периоды регулярно будут возникать в ближайшие годы.

Представительница единороссов, детский омбудсмен Анна Кузнецова подчеркнула, что также необходимо приложить усилия для устранения бюрократических барьеров для волонтеров, которые изъявили желание работать в зонах ЧС. Кузнецова добавила, что в вопросе распределения выделенных бюджетных средств необходимо учитывать реальные потребности субъектов РФ.

Стоит отметить, что решение о выделении дополнительных средств по факту является двукратным увеличением финансирования таких мероприятий.

Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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