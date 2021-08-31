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С начала осени до конца 2021 года в Подмосковье можно сэкономить на поездках на общественном транспорте. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.
Если оплачивать проезд на трамвае, автобусе и троллейбусе картой "Мир", то стоимость будет на 10 рублей меньше обычного. На МЦД можно сэкономить сразу 20 рублей за раз.
Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", на МЦК и метро предусмотрен кешбэк до 20 рублей. Сейчас 60% пассажиров оплачивают проезд именно банковскими картами.
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