Скидка начнет действовать 1 сентября

С начала осени до конца 2021 года в Подмосковье можно сэкономить на поездках на общественном транспорте. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Если оплачивать проезд на трамвае, автобусе и троллейбусе картой "Мир", то стоимость будет на 10 рублей меньше обычного. На МЦД можно сэкономить сразу 20 рублей за раз.

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", на МЦК и метро предусмотрен кешбэк до 20 рублей. Сейчас 60% пассажиров оплачивают проезд именно банковскими картами.