Жителям Подмосковья рассказали о способе сэкономить на транспорте

Скидка начнет действовать 1 сентября

С начала осени до конца 2021 года в Подмосковье можно сэкономить на поездках на общественном транспорте. Об этом рассказали в региональном Минтрансе. 

Если оплачивать проезд на трамвае, автобусе и троллейбусе картой "Мир", то стоимость будет на 10 рублей меньше обычного. На МЦД можно сэкономить сразу 20 рублей за раз. 

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", на МЦК и метро предусмотрен кешбэк до 20 рублей. Сейчас 60% пассажиров оплачивают проезд именно банковскими картами.

Источник: Минтранс Московской области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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