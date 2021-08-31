Леди Ди не стало 24 года назад

31 августа 1997 года весь мир ахнул, узнав, что принцессы Дианы больше нет. Смерть королевы людских сердец и по сей день не дает многим покоя. Историки и любители теорий заговора уверены, что гибель леди Ди могла быть подстроена.

Даже отец возлюбленного принцессы Дианы, который тоже погиб в тот злополучный день, до конца был уверен, что его сына и леди Ди убили. И есть даже несколько версий, кому это могло быть выгодно.

Водитель выполнял задание MI6

Если верить официальной версии, то Анри Поль был пьян, поэтому не смог справиться с управлением "Мерседеса". Подвели и ремни безопасности.

Как показала экспертиза, в крови водителя действительно был алкоголь. Показатели, кстати, в три раза превышали норму. Этот факт многим показался странным, ведь вряд ли принцесса Диана и ее возлюбленный доверили бы вести автомобиль настолько нетрезвому человеку.

Поэтому некоторые считают, что Поль вовсе не был пьян, а данные экспертизы – фальшивка. На самом деле, считают конспирологи, водитель выполнял задание британской разведки.

Но эта версия маловероятна, потому что Поль в тот вечер планировал не работать. Тем более, что Доди Аль-Файед в последний момент изменил маршрут. Спланировать операцию по ликвидации высокопоставленных господ в такой неразберихе было бы слишком трудно.

Диану "заказала" королевская семья

Другие считают, что в смерти леди Ди стоит искать королевский след. Якобы жителей Букингемского дворца настолько разозлила новость о том, что принцесса закрутила роман с мусульманином, что ее было решено "убрать".

Мол, не может мать будущего короля связать свою жизнь с представителем ислама. По слухам, масла в огонь подлила информация о том, что Диана ждет от Доди ребенка. 1 сентября влюбленные должны были объявить о помолвке, а заодно и сообщить эту радостную новость.

Но и эту версию опровергли, отметив, что у леди Ди и раньше были отношения с мусульманами. Да и встречалась пара недолго, чтобы объявлять о помолвке. Тем более, что принцесса даже не занималась организацией пресс-конференции.

К слову, анализы также показали, что на момент смерти королева людских сердец не была беременна.

Убить хотели Доди

Некоторые считают, что главной целью в тот вечер была вовсе не леди Ди, а сын миллиардера Доди. Мохаммед Аль-Файед успел нажить себе врагов. Более того, он успел побывать фигурантом нескольких уголовных дел.

Кто-то считает, что недоброжелатели хотели таким образом отомстить бизнесмену.

Принцесса Диана инсценировала свою смерть

Кто-то до сих пор не может смириться со смертью леди Ди. Любители этой теории считают, что принцесса так устала от внимания прессы, что решила инсценировать свою смерть, чтобы наконец начать жить спокойно.

В этой версии есть своя логика. Ведь хоронили Диану в закрытом гробу, а в последние минуты ее жизни видели единицы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об интересных фактах из жизни принцессы Дианы, о которых мало кто знает.