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В ходе встречи с министром энергетики США Дженнифером Гренхольмом Владимир Зеленский усомнился в качестве российского газа.
Так, украинский президент отметил, что российское голубое топливо является "самым грязным в мире" из-за выборов метана в процессе добычи и транспортировки.
"А также из-за коррупции, шантажа и манипуляций",
– поспешил добавить Зеленский.
Ранее Ангела Меркель заявила, что через четверть века Европа сможет стать независимой от поставок газа. Однако эксперты уверены, что канцлер поспешила с выводами.
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