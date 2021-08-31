Зеленский усомнился в чистоте российского газа

Виной тому, считает украинский президент, выбросы метана и шантаж

В ходе встречи с министром энергетики США Дженнифером Гренхольмом Владимир Зеленский усомнился в качестве российского газа. 

Так, украинский президент отметил, что российское голубое топливо является "самым грязным в мире" из-за выборов метана в процессе добычи и транспортировки. 

"А также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", 

– поспешил добавить Зеленский. 

Ранее Ангела Меркель заявила, что через четверть века Европа сможет стать независимой от поставок газа. Однако эксперты уверены, что канцлер поспешила с выводами. 

Источник: Пресс-служба Владимира Зеленского
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Политолог спрогнозировал итог визита Зеленского в США

Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт

Путин улыбается: в США оценили эффект афганских событий для России

В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей