Виной тому, считает украинский президент, выбросы метана и шантаж

В ходе встречи с министром энергетики США Дженнифером Гренхольмом Владимир Зеленский усомнился в качестве российского газа.

Так, украинский президент отметил, что российское голубое топливо является "самым грязным в мире" из-за выборов метана в процессе добычи и транспортировки.

"А также из-за коррупции, шантажа и манипуляций",

– поспешил добавить Зеленский.

Ранее Ангела Меркель заявила, что через четверть века Европа сможет стать независимой от поставок газа. Однако эксперты уверены, что канцлер поспешила с выводами.