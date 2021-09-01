В моторе самолета случились неполадки

Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета выяснили, из-за чего произошло крушение экспериментального Ил-112В.

Напомним, трагедия произошла 17 августа в подмосковной Кубинке. Транспортный самолет загорелся и упал в лес. Все члены экипажа погибли.

Все началось с того, что в двигателе Ил-112В случилось возгорание, передает "Коммерсантъ". Причиной бокового крена летательного аппарата стал спровоцированный пожаром обрыв тяги правого элерона. После этого самолет перевернулся и рухнул на землю.

По словам экспертов, теоретически летчики могли бы избежать трагедии, посадив самолет. Однако у них было очень мало времени – всего 45 секунд с момента возгорания до обрыва тяги, уточняет URA.RU.