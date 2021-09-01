Собянин снизил стоимость проезда на общественном транспорте Москвы

Пересадка с одного наземного маршрута на другой стала бесплатной

Проезд в наземном транспорте столицы становится дешевле и удобнее. С 1 сентября пересадки между автобусными, троллейбусными и трамвайными маршрутами будут бесплатными. По оценке экспертов, почти 500 тысяч москвичей, ежедневно пользующихся общественным транспортом, таким образом сэкономят до 11 тыс.рублей в год.

Такое решение напрашивалось давно. Ведь за пересадки с одной линии метро на другую и даже на МЦК/МЦД пассажиры в Москве никогда не платили. При пересадке с метро на наземный транспорт действовали пониженные тарифы. А при пересадке с одного автобусного маршрута на другой приходилось платить полную стоимость.

В результате многие горожане вынужденно отказывались от пересадок, предпочитая проходить часть пути пешком, или выбирали для удобства личный транспорт. Теперь необходимости делать выбор нет.

"С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 г., пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки",

– написал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Чтобы пересадки были бесплатными, нужно "привязать" транспортную карту "Тройка" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. Процедура займет некоторое время, но не более 12 часов. После этого пересадка между маршрутами наземного транспорта станет бесплатной.

Еще одно приятное новшество для пассажиров: с 1 сентября отменяется зонирование тарифов при поездках в ТиНАО. Раньше жители "новой" Москвы платили за поездку на автобусе в центр города 60 руб., тогда как в пределах "старой" Москвы тариф составлял 42 рубля. Теперь цены приведены к одному стандарту, и проездной билет для всех москвичей стал единым.