Участники ДЭГ смогут претендовать на различные ценные призы

Менее двух недель осталось до завершения регистрации на онлайн-голосование 17-19 сентября. С наступлением 14 сентября заявки перестанут принимать. Об этом напомнили на официальном городском портале mos.ru.

Москвичи в этом году выбирают депутатов Госдумы VIII созыва, довыбирают представителей в Мосгордуму, а жители Щукина – муниципальных депутатов. Заполнить избирательный бюллетень можно как на традиционном участке по месту постоянной регистрации, так и онлайн из любой точки мира.

Участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) могут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Им нужно предварительно зарегистрироваться, чтобы и избирательное право подтвердил ЦИК.

Регистрацию можно пройти на сайте mos.ru или через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Заполнив форму, нужно отправить данные и ввести код подтверждения, который придет в СМС на номер телефона, указанный в личном кабинете.

Сделать это нужно до 23:59 мск 13 сентября. После проверки в ЦИК москвичи получат уведомление о включении в список электронных избирателей.

Все горожане, проголосовавшие онлайн на выборах 17-19 сентября, станут участниками розыгрыша призов в рамках акции "Выбираем вместе" программы "Миллион призов". Среди подарков – автомобили, квартиры, а также до 100 тысяч баллов, которые можно будет потратить на покупки и развлечения.

На портале mos.ru создан специальный раздел, где подробно описаны все шаги для желающих проголосовать через интернет. Также задать любые вопросы о предстоящем голосовании можно по горячей линии.