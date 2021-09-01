"Впечатление ужасающее": премьер-министр Крыма шокирован реконструкцией площади в Симферополе

"Впечатление ужасающее": премьер-министр Крыма шокирован реконструкцией площади в Симферополе
Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Госдеятель заявил, что для обновления объекта привлекли недостаточное количество техники и работников

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк провел осмотр работ по реконструкции площади Ленина, находящейся в Симферополе. Качество и скорость процесса обновления объекта разочаровали политика.

Слова Гоцанюка приведены на официальном портале Правительства Республики Крым. Юрий Михайлович пришел к выводу, что площадь не готова даже на 30%. Примечательно, что объект должны были сдать к первому сентября.

Инспекцию госдеятель провел вместе с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым.

Гоцанюк с сожалением отметил, что организация, занимающаяся восстановлением площади, не оправдала ожиданий.

"Впечатление от качества и темпа работ ужасающее – откровенная халтура", – заявил политик.

Юрий Михайлович назвал несколько причин, из-за чего произошла подобная ситуация. По мнению госдеятеля, во время реконструкции компания не следила за своими работниками. Кроме того, для обновления объекта привлекли недостаточное количество техники и рабочей силы.

Гоцанюк уверен – те сотрудники организации, кому поручили эту важную задачу, не понимали, какая ответственность на них лежит. Также чиновник сомневается, что работники имели необходимый уровень квалификации.

Премьер-министр Республики заявил, что сотрудничество с организацией будет завершено до конца 2021 года.

В Симферополе в план по реконструкции внесено 17 дворовых и 5 общественных территорий. Всего на это потратили почти 500 миллионов рублей, говорится на сайте местной Администрации. 

Источник: Официальный портал Правительства Республики Крым ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость283783
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"Удивил" называется.Да по всему Крыму сейчас так.Главное-скорее бабло освоить,а там хоть трава не расти.И чем дольше длятся эти "реконструкции"(никому,кстати,кроме чиновников не нужные),тем больше процентов накручивают выделенные на это дело бабульки,лежа в госбанке.Разумеется,проценты эти идут в карман "своим людям".Только так! И ни как по другому!
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