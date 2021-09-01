Госдеятель заявил, что для обновления объекта привлекли недостаточное количество техники и работников

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк провел осмотр работ по реконструкции площади Ленина, находящейся в Симферополе. Качество и скорость процесса обновления объекта разочаровали политика.

Слова Гоцанюка приведены на официальном портале Правительства Республики Крым. Юрий Михайлович пришел к выводу, что площадь не готова даже на 30%. Примечательно, что объект должны были сдать к первому сентября.

Инспекцию госдеятель провел вместе с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым.

Гоцанюк с сожалением отметил, что организация, занимающаяся восстановлением площади, не оправдала ожиданий.

"Впечатление от качества и темпа работ ужасающее – откровенная халтура", – заявил политик.

Юрий Михайлович назвал несколько причин, из-за чего произошла подобная ситуация. По мнению госдеятеля, во время реконструкции компания не следила за своими работниками. Кроме того, для обновления объекта привлекли недостаточное количество техники и рабочей силы.

Гоцанюк уверен – те сотрудники организации, кому поручили эту важную задачу, не понимали, какая ответственность на них лежит. Также чиновник сомневается, что работники имели необходимый уровень квалификации.

Премьер-министр Республики заявил, что сотрудничество с организацией будет завершено до конца 2021 года.

В Симферополе в план по реконструкции внесено 17 дворовых и 5 общественных территорий. Всего на это потратили почти 500 миллионов рублей, говорится на сайте местной Администрации.