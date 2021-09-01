"Сириус" станет ориентиром для всех школ в России

Отработанные на площадке передовые практики послужат драйвером развития для общеобразовательных учреждений страны

С 1 сентября на федеральной территории "Сириус" начинают работать новая школа, детский сад, колледж информационных технологий, Высшая школа музыки, а также магистратура и аспирантура Научно-технологического университета. Эти образовательные центры расширят возможности для раскрытия талантов детей и помогут им в ранней профориентации.

Важно, что апробированные в "Сириусе" практики потом смогут использовать все школы России. На это указала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Мы создаем передовые практики, которые, как правило, являются лучшими в стране и в мире благодаря педагогам, которые у нас работают. Поэтому одной из задач "Сириуса" мы видим масштабирование нашего опыта, использование его для развития школ нашей большой страны",

– приводит слова Елены Шмелевой сайт "ЕР".

По мнению руководителя "Сириуса", пока в России наблюдается "неравенство" школ: некоторые учреждения лучше обеспечены оборудованием, туда привлекаются более сильные педагоги. Поэтому задача Минпросвещения – разработать такую федеральную программу мероприятий, чтобы подтянуть все школы в регионах до уровня лучших. Это даст всем детям равные возможности для развития.

Со своей стороны, "Сириус" готов стать центром компетенций для всех образовательных учреждений страны, заверила Шмелева.

По инициативе президента РФ Владимира Путина Елена Шмелева входит в федеральную пятерку списка "Единой России". Ранее она озвучила свои предложения по реформе системы образования в РФ.