Выявленных памятников архитектуры в столице стало больше

Еще два здания в центре столицы признаны объектами культурного наследия. Под охрану государства попали доходный дом Барса на Трубной улице и особняк в Старомонетном переулке. Теперь их нельзя сносить или перестраивать, а ремонтные работы можно проводить только под надзором Мосгорнаследия.

Доходный дом А.П. Барса (Трубная улица, дом 29, строение 1) – это каменное четырехэтажное здание с подвалом, построенное в 1891 году. Дом выдержан в популярном в то время "кирпичном стиле", когда кирпичи на фасадах не закрывались штукатуркой и лепными элементами.

После революции 1917 года в доме Барса организовали коммуналки, открыли различные обслуживающие заведения. Оно остается жилым и сейчас, хотя некоторые владельцы квартир провели перепланировку, заменили оконные рамы и двери на современные.

Второе здание – это каменный двухэтажный жилой дом по адресу Старомонетный переулок, дом 35, стр. 2, возведенный в 1887 года по проекту архитектора Н.Н. Васильева для домовладельца Николая Дружинина.

"Здание является образцом городского особняка с функцией доходного дома",

– рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

После 1917 года владение национализировали. Сейчас его помещения занимает Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН). За последние десятилетия здание пережило множество ремонтов, перепланировок. Однако исторический облик и многие архитектурные элементы сохранились.

Теперь оба этих дома получили статус выявленных объектов культурного наследия. Всего на учете города сейчас находится более 2000 с таким статусом. Все они охраняются.