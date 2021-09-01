Два дома в центре Москвы защитили от сноса

Два дома в центре Москвы защитили от сноса
Фото: www.mos.ru
Выявленных памятников архитектуры в столице стало больше

Еще два здания в центре столицы признаны объектами культурного наследия. Под охрану государства попали доходный дом Барса на Трубной улице и особняк в Старомонетном переулке. Теперь их нельзя сносить или перестраивать, а ремонтные работы можно проводить только под надзором Мосгорнаследия.

Доходный дом А.П. Барса (Трубная улица, дом 29, строение 1) – это каменное четырехэтажное здание с подвалом, построенное в 1891 году. Дом выдержан в популярном в то время "кирпичном стиле", когда кирпичи на фасадах не закрывались штукатуркой и лепными элементами.

После революции 1917 года в доме Барса организовали коммуналки, открыли различные обслуживающие заведения. Оно остается жилым и сейчас, хотя некоторые владельцы квартир провели перепланировку, заменили оконные рамы и двери на современные.

Второе здание – это каменный двухэтажный жилой дом по адресу Старомонетный переулок, дом 35, стр. 2, возведенный в 1887 года по проекту архитектора Н.Н. Васильева для домовладельца Николая Дружинина.

"Здание является образцом городского особняка с функцией доходного дома",

– рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

После 1917 года владение национализировали. Сейчас его помещения занимает Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН). За последние десятилетия здание пережило множество ремонтов, перепланировок. Однако исторический облик и многие архитектурные элементы сохранились.

Теперь оба этих дома получили статус выявленных объектов культурного наследия. Всего на учете города сейчас находится более 2000 с таким статусом. Все они охраняются.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость283783
Пожаловаться Ответить
Удивительно,что смогли спасти,Браво!
1
новости партнеров
По теме

Новых скидок не будет: в России ответили на чаяния белорусов получать газ задаром

Экспортные цены не могут быть аналогичны внутренним

Путин улыбается: в США оценили эффект афганских событий для России

В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей