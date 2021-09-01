Важно не сделать это в правильные сроки

Осень – время, когда принято собирать урожай моркови, свеклы, редьки, репы и других корнеплодов. Начинающие огородники наверняка зададутся вопросом, когда можно приступать к уборке данных культур на длительное хранение.

Сроки уборки корнеплодов

Для свеклы могут быть губительны сильные ночные заморозки. Как только температура в ночной период стабильно будет держаться на уровне 2-4°C, беритесь за дело. В некоторых регионах это происходит во второй половине сентября.

В этот период нужно взяться за уборку моркови. Когда столбик термометра несколько дней подряд будет находиться на отметке 5-6°C, смело выдергивайте плоды из почвы.

До начала октября необходимо выкопать редис. Также желательно заняться сбором репы.

Редька может пробыть на грядке до середины октября. Что касается хрена, то данная культура спокойно продержится до начала ноября.

Советы по сбору корнеплодов

Чтобы плоды пролежали долгое время, важно соблюсти несколько нюансов. Во-первых, выкапывать корнеплоды необходимо в погожий день. Во-вторых, стоит быть максимально аккуратными, чтобы не повредить культуры. В-третьих, мыть корнеплоды не нужно. Собравшуюся на них грязь лучше вытереть сухой тряпкой. В-четвертых, ботву важно сразу же срезать. В-пятых, желательно оставить плоды на несколько дней под навесом, чтобы их кожура стала более плотной.

Опытные огородники не советуют сразу же после улицы отправлять корнеплоды на хранение. Резкий перепад температур навредит растениям. Поэтому для начала охладите урожай в темном прохладном месте и только после этого перенесите в погреб.

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