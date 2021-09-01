Добровольчество как образ мысли

Волонтерство является прекрасным трамплином для молодежи

Сегодня, как никогда, благотворительность и волонтерство становятся востребованными и актуальными. Выражая активную жизненную позицию человека, добровольческие движения эффективно участвуют в решении возникающих в обществе проблем.



С каждым годом добровольчество становится все более значимым ресурсом развития социальной сферы, получая поддержку органов государственной власти. Особая роль отводится социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО), пишут в своем блоге эксперты Фонда развития институтов гражданского общества и партийной системы (Фонд РИГОПС).

Понятие "социально ориентированные некоммерческие организации" отражено в Федеральном Законе от 05.04.2010 № 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".

В настоящее время СО НКО занимаются решением актуальных в обществе проблем: от охраны окружающей среды до деятельности в области защиты прав и свобод человека.

Сегодня значимым является вопрос не только грамотного взаимодействия и социального партнерства, но и адаптации традиционных форм помощи к новым реалиям. В частности, в период пандемии обществу пришлось столкнуться с новыми социальными проблемами, требующими инновационных подходов как во взаимодействии волонтерского корпуса с потребителями социальных услуг, так и обновлению принципов и форм коммуникации внутри самих движений. Новые вызовы и трудности еще раз показали и доказали, что волонтерские и добровольческие движения являются мощным оплотом социальных перемен и прогресса страны в целом. Именно социальное волонтерство наглядно и своевременно раскрывает выражение "Идти в ногу со временем".

Добровольчество, отмечают эксперты фонда, является трамплином для молодежи, где она может проявить и реализовать свои способности, моральные устои и принципы, найти свое предназначение. Оно помогает научиться выстраивать отношения в социуме. Именно молодое поколение обладает бо́льшим потенциалом в развитии волонтерства и добровольчества.

Волонтерская деятельность имеет своей направленностью и нравственное воспитание как подрастающего поколения, так и взрослого, с уже сформировавшимися взглядами и устоями.

Благодаря активно развивающейся волонтерской деятельности возрождаются общечеловеческие ценности, которые частично были утрачены. Стремясь бескорыстно помогать людям, волонтер чувствует себя нужным, полезным, заслуживающим уважения окружающих, что дает ему еще больший потенциал и уверенность в правильности и благородстве своих действий и мыслей.