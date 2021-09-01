"Определенная наглость": директор школы отчитала поправившего Путина школьника

"Определенная наглость": директор школы отчитала поправившего Путина школьника
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мальчику посоветовали быть скромнее

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Владивосток. В честь 1 сентября президент России провел открытый урок, в ходе которого рассказал о важных событиях в истории нашей страны. Затронул глава РФ и эпоху Петра Первого. Рассказывая о Северной войне, Владимир Владимирович оговорился, назвав ее "семилетней". Президента поправил школьник Никанор Толстых. Директор школы, в которой учится мальчик, предположила, что он решился на этот шаг во многом из-за наглости. 

Юлия Рябцева не стала преуменьшать достижений Никанора, но в беседе с "Подъемом" заметила, что школьник отважился поправить российского президента из-за недостаточного опыта общения с авторитетными людьми и своих амбиций. 

"Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость", 

– продолжила директор школы. 

Рябцева также добавила, что "звездный" ученик занимает активную гражданскую позицию. Но при этом отметила, что в подобных ситуациях следовало бы быть немного скромнее. "Но это мы начинаем понимать с годами", – закончила директриса. 

Президент России, к слову, поблагодарил Никанора за "поправочку", а после продолжил рассказывать о войне, которая длилась 21 год. 

Также в ходе выступления Владимир Путин рассказал школьникам о влиянии исторических событий на современную Россию. 

Источник: "Подъем" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
игорь
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если Обозначить ПРАВДУ это НАГЛОСТЬ то отобрать пенсию у всего народа БЛАГО))
и быть рабами в обществе благо))
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