Мальчику посоветовали быть скромнее

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Владивосток. В честь 1 сентября президент России провел открытый урок, в ходе которого рассказал о важных событиях в истории нашей страны. Затронул глава РФ и эпоху Петра Первого. Рассказывая о Северной войне, Владимир Владимирович оговорился, назвав ее "семилетней". Президента поправил школьник Никанор Толстых. Директор школы, в которой учится мальчик, предположила, что он решился на этот шаг во многом из-за наглости.

Юлия Рябцева не стала преуменьшать достижений Никанора, но в беседе с "Подъемом" заметила, что школьник отважился поправить российского президента из-за недостаточного опыта общения с авторитетными людьми и своих амбиций.

"Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость",

– продолжила директор школы.

Рябцева также добавила, что "звездный" ученик занимает активную гражданскую позицию. Но при этом отметила, что в подобных ситуациях следовало бы быть немного скромнее. "Но это мы начинаем понимать с годами", – закончила директриса.

Президент России, к слову, поблагодарил Никанора за "поправочку", а после продолжил рассказывать о войне, которая длилась 21 год.

Также в ходе выступления Владимир Путин рассказал школьникам о влиянии исторических событий на современную Россию.