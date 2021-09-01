Турчак и Лавров поучаствовали в церемонии открытия памятника Александру Невскому

Турчак и Лавров поучаствовали в церемонии открытия памятника Александру Невскому
Андрей Турчак и Сергей Лавров. Фото: ER.RU
Монумент появился на территории МГИМО

Секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак вместе с руководителем главного внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника великому князю Александру Невскому.

Как подчеркнул представитель единороссов Андрей Турчак, слова знаменитого князя и спустя многие века остаются одним из девизов нашего государства: "Не в силе Бог, а в правде". Государственный деятель отметил, что пока страна выбирает праведный путь, она непобедима.

Турчак сообщил, что Александр Невский сыграл особую роль в его жизни. Будущий известный политик родился в Ленинграде, где многие десятилетия хранятся мощи князя. Сила и поддержка благоверного правителя всегда ощущается в Северной столице.

В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что главной задачей Александра Невского было укрепить государственность Родины и сохранить ее культурный код. Благоверный князь блестяще сочетал в себе качества полководца и дипломата.

Высокопоставленный госслужащий добавил, что современные западные государства пытаются продавить нашу страну и хотят навязать ей сотрудничество только там, где им выгодно. Лавров подчеркнул, что разговаривать с позиции силы с нашим государством неприемлемо.

"Мы в духе традиций Невского, впитав его уроки, готовы искать компромисс", – объявил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что для достижения стабильности на мировой арене необходимо разговаривать на равных правах и договариваться на взаимовыгодных условиях.

Монумент святому князю появился на территории храма при МГИМО.

Напомним, глава российского МИД входит в первую пятерку списка единороссов на предстоящих выборах в Госдуму.

Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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