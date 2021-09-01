Институты гражданского общества и государство: равноправное партнерство

Взаимодействие государства и некоммерческого сектора является объективным условием развития правового демократического государства

В широком смысле гражданское общество – это сфера самопроявления граждан, которая не зависит от регламентации и прямого вмешательства со стороны властно-государственного аппарата и бизнеса, имеющая различные формы консолидации на некоммерческой основе. Это напрямую влияет на возможность свободного проявления правовой и политической активности граждан. Таким образом, развитое гражданское общество не только предпосылка построения правового государства, но и его равноправный партнер, отмечают эксперты Фонда развития институтов гражданского общества и партийной системы (Фонд РИГОПС).



Президент Владимир Путин как-то отметил:

"Все больше людей стремится участвовать в жизни своей страны, браться за социально значимые проекты, приносить реальную пользу. Добровольчество и меценатство имеют в России глубокие корни, а чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись нашими базовыми ценностями. В этом мощнейший ресурс развития России".

Многообразие форм правовой и политической организации граждан – потенциал развития страны. Исторический опыт свидетельствует, что формирование гражданского общества невозможно при высоком уровне общественного нигилизма у граждан. Здесь очевидна и обязанность государства оказывать общественным объединениям всестороннюю поддержку и позволять им самостоятельно решать важные вопросы, влияющие на его развитие.

Прямая взаимосвязь между деятельностью институтов гражданского общества и обеспечением суверенитета государства проявляется как в стремлении граждан к консолидации для управления процессами, происходящими в обществе, так и во включении в широкий социальный диалог представителей общественных страт.

"Организационной основой гражданского общества в современном мире являются некоммерческие организации (НКО). Защищая интересы различных групп населения, они оказывают влияние на определение стратегии социальной политики государства и на развитие демократии в целом",

– уверены эксперты фонда.

НКО – это эффективный поставщик социально значимых услуг. Они способны оперативно реагировать на потребности населения, новые социальные вызовы и проблемы. Кроме того, способность негосударственных институтов аккумулировать на низовом уровне значительный объем ресурсов, необходимый для решения социальных проблем, снижает избыточную нагрузку на бюджет государства.

В ряде случаев некоммерческие организации действуют успешнее и экономичнее, чем государственные учреждения. Они могут быстро реагировать на потребности общества, своевременно разрабатывать и предоставлять широкое разнообразие программ и услуг по социально-значимым направлениям. Социальный вектор деятельности НКО, их определенная гибкость и мощный инновационный потенциал позволяют им вырабатывать эффективные механизмы решения актуальных проблем современного общества.

Сегодня НКО являются основными институтами гражданского общества, которые выступают ключевыми партнерами органов государственной власти в социальной сфере. Некоммерческие организации содействуют выстраиванию эффективного диалога общества и власти, способствуют реализации гражданских инициатив, активизируют активность граждан в формировании социальной политики.

Взаимодействие государства и некоммерческого сектора является объективным условием развития правового демократического государства. Мировая практика деятельности некоммерческих организаций характеризуется постоянно возрастающим влиянием общественности на управленческие решения. В условиях современной жизни качество государственного управления непосредственно связано с эффективностью и структурированностью публичной политики и институтов гражданского общества в целом. Тем самым расширяются сферы самоуправления и утверждается активная гражданская позиция населения.

Опыт сотрудничества гражданского общества, в первую очередь, НКО, с государством как главным поставщиком социальных услуг привел к упорядочиванию процедур получения государственного финансирования и появлению новых механизмов общественно-государственного партнерства и взаимодействия некоммерческого сектора.