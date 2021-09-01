Портрет белорусскому президенту презентовала дочь одного из его подчиненных

30 августа Александр Лукашенко отметил свой 67-й день рождения. Президент Белоруссии рассказал о необычном подарке, который преподнесла дочь одного из сотрудников службы безопасности.

Девушка изобразила кадр, который в прошлом году активно обсуждался в СМИ. На нем Лукашенко запечатлен со своим сыном Колей. При этом на Батьку надет бронежилет, а в руках он держит автомат.

"Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент",

– вспомнил Лукашенко.

Рассказывая о подарке, Александр Григорьевич отметил, что с особым трепетом относится к вещам, которые сделаны своими руками. По его мнению, художнице удалось передать всю драматичность того момента. Президент Республики также добавил, что не считает себя экспертом в искусстве, но эта картина ему определенно понравилась. Журналисты, кстати, преподнесли главе Белоруссии набор футболок с его цитатами.

В целом, продолжил Лукашенко, к своему дню рождения он относится спокойно. Особенно он не понимает предложений сделать 30 августа выходным на уровне всей страны. "Глупость несусветная", – отрезал президент. Если кто-то дарит ему цветы или сладкое, то он раздает это людям.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как живет и чем увлекается младший сын Лукашенко Коля. Вчера, 31 августа, наследнику белорусского президента исполнилось 17 лет.