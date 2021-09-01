"Где я с Колей с автоматом": Лукашенко похвастался необычным подарком на день рождения

"Где я с Колей с автоматом": Лукашенко похвастался необычным подарком на день рождения
Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Портрет белорусскому президенту презентовала дочь одного из его подчиненных

30 августа Александр Лукашенко отметил свой 67-й день рождения. Президент Белоруссии рассказал о необычном подарке, который преподнесла дочь одного из сотрудников службы безопасности.

Девушка изобразила кадр, который в прошлом году активно обсуждался в СМИ. На нем Лукашенко запечатлен со своим сыном Колей. При этом на Батьку надет бронежилет, а в руках он держит автомат. 

"Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент", 

– вспомнил Лукашенко. 

Рассказывая о подарке, Александр Григорьевич отметил, что с особым трепетом относится к вещам, которые сделаны своими руками. По его мнению, художнице удалось передать всю драматичность того момента. Президент Республики также добавил, что не считает себя экспертом в искусстве, но эта картина ему определенно понравилась. Журналисты, кстати, преподнесли главе Белоруссии набор футболок с его цитатами.

В целом, продолжил Лукашенко, к своему дню рождения он относится спокойно. Особенно он не понимает предложений сделать 30 августа выходным на уровне всей страны. "Глупость несусветная", – отрезал президент. Если кто-то дарит ему цветы или сладкое, то он раздает это людям. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как живет и чем увлекается младший сын Лукашенко Коля. Вчера, 31 августа, наследнику белорусского президента исполнилось 17 лет. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров
По теме

Новых скидок не будет: в России ответили на чаяния белорусов получать газ задаром

Экспортные цены не могут быть аналогичны внутренним

Президент Казахстана сделал заявление о русском языке после угроз националистов в расправе

Глава государства призвал всех к здравому смыслу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей