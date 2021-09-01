Премьер-министр приоткрыл завесу тайны над личной жизнью

Глава российского правительства Михаил Мишустин является вторым лицом нашего государства и принимает многие судьбоносные для страны решения. При этом россиянам весьма любопытно узнать, каким образом премьер-министр проводит свой досуг. Оказалось, что руководитель кабинета министров практически никогда не смотрит телевизор.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что свободного времени при его уровне занятости хватает на весьма ограниченное количество активностей. Мишустин с умом подошел к этому вопросу и выбрал те из них, которые действительно полезны и необходимы для дальнейшего развития.

Так, глава российского кабмина в свободную минутку старается активно заниматься спортом. Мишустин предпочитает плавание и игру в хоккей. Премьер-министр подчеркнул, что без спорта ему было бы тяжело заниматься такой ответственной работой – спортивная разрядка и укрепление организма необходимы каждому человеку.

Также высокопоставленный госслужащий рассказал, что не забывает о чтении. Обычно Мишустин отдает предпочтение классической русской литературе, а также специальным материалам.

"А вот уже на телевизор времени не остается", – сообщил глава кабмина.

Мишустин добавил, что всю жизнь много читал. При этом ему известны и современные писатели, такие как Паоло Коэльо и Патрик Зюскинд. Впрочем, больше главе правительства нравятся наши классические писатели, передает телеканал "Россия 1".

К слову, недавно Михаил Мишустин публично возразил российскому лидеру Владимиру Путину. Необычный инцидент попал на видео.