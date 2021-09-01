Телеведущий поздравил россиян с Днем знаний

Сегодня во всех школах страны прошли торжественные линейки, которые ознаменовали собой начало нового учебного года. Многие дети звездных родителей в этом году отправились в первый класс. Среди них и наследник Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

В своем телеграм-канале ведущий опубликовал серию снимков, показав, как Захар провел свой первый день в школе. Все классические атрибуты первоклассника присутствовали: строгий костюм, белая рубашка и большой рюкзак.

Цветы свой первой учительнице мальчик тоже преподнес. Гордые родители наблюдали за наследником из-за забора, стараясь всячески его поддерживать. Например, на одной из фотографий видно, как Попов поднял большой палец вверх, желая подбодрить первоклассника.

"Отвели с Ольгой Захара в первый класс! Успехов тебе, сын! С новым важным этапом! С Днем знаний, друзья! Всем детям и родителям – терпения и добра!"

– пожелал телеведущий.

В комментариях пользователи поздравили и Захара, и его родителей с началом нового жизненного этапа. "Евгений, Ольга, поздравляю! Симпатичный какой первоклассник","Красавчики! Сыну – успехов в учебе!", "Пусть Захару будет интересно в этом новом этапе жизни!", "Ни пуха ни пера!" – написали под постом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем любит заниматься единственный сын телеведущих. Мальчик, к слову, появился на свет спустя год после свадьбы Попова и Скабеевой. Первое время воспитанием Захара занималась бабушка, потому что журналисты были слишком заняты работой. Но спустя время Ольга и Евгений смогли откорректировать свой плотный график ради сына.