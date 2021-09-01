"Ни пуха ни пера!": Скабеева и Попов отправили сына в первый класс - фото

"Ни пуха ни пера!": Скабеева и Попов отправили сына в первый класс - фото
Ольга Скабеева. Кадр youtube.com
Телеведущий поздравил россиян с Днем знаний

Сегодня во всех школах страны прошли торжественные линейки, которые ознаменовали собой начало нового учебного года. Многие дети звездных родителей в этом году отправились в первый класс. Среди них и наследник Ольги Скабеевой и Евгения Попова. 

В своем телеграм-канале ведущий опубликовал серию снимков, показав, как Захар провел свой первый день в школе. Все классические атрибуты первоклассника присутствовали: строгий костюм, белая рубашка и большой рюкзак. 

Цветы свой первой учительнице мальчик тоже преподнес. Гордые родители наблюдали за наследником из-за забора, стараясь всячески его поддерживать. Например, на одной из фотографий видно, как Попов поднял большой палец вверх, желая подбодрить первоклассника. 

"Отвели с Ольгой Захара в первый класс! Успехов тебе, сын! С новым важным этапом! С Днем знаний, друзья! Всем детям и родителям – терпения и добра!" 

– пожелал телеведущий. 

В комментариях пользователи поздравили и Захара, и его родителей с началом нового жизненного этапа. "Евгений, Ольга, поздравляю! Симпатичный какой первоклассник","Красавчики! Сыну – успехов в учебе!", "Пусть Захару будет интересно в этом новом этапе жизни!", "Ни пуха ни пера!" – написали под постом. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем любит заниматься единственный сын телеведущих. Мальчик, к слову, появился на свет спустя год после свадьбы Попова и Скабеевой. Первое время воспитанием Захара занималась бабушка, потому что журналисты были слишком заняты работой. Но спустя время Ольга и Евгений смогли откорректировать свой  плотный график ради сына. 

Источник: Телеграм-канал "poppovrtr" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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