Популярное средство может быть многофункциональным

Почти у каждой хозяйки есть дома кондиционер белья. Это средство добавляют для того, чтобы после стирки вещи были мягкими, легче гладились и приятно пахли. Однако есть несколько альтернативных способов использовать кондиционер во время уборки.

Чистка ковров

Когда основной процесс завершен, можно добавить в воду один колпачок кондиционера для белья и пройтись чистой щеткой по ковру. Когда ворс высохнет, вы увидите, что он стал мягче и шелковистее. В качестве еще одного бонуса – приятный аромат.

Кстати, если обработать таким раствором диван, то с него гораздо легче будет собрать шерсть домашних животных.

Для приятного аромата в туалете

Колпачок кондиционера можно добавить в сливной бочок унитаза, тогда при смыве у воды будет приятный легкий аромат.

Блеск кафеля и хромированных поверхностей

При уборке просто добавьте немного средства в ведро с водой, а после протрите им кафель, краны и другие поверхности. Будьте уверены, что после этого все вокруг будет сиять. А учитывая то, что у большинства кондиционеров есть антистатические свойства, то о пыли можно будет забыть надолго.

Мытье окон

В этом случае нужно развести кондиционер в воде в соотношении 1:4. После следует протереть получившимся средством стекло или зеркало, а затем отполировать чистой и сухой тряпкой.

Освежитель воздуха

Добавьте немного кондиционера в емкость с пульверизатором, хорошо встряхните, чтобы ингредиенты смешались. Остается только распылить раствор в месте, где вы хотите избавиться от неприятного запаха.

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