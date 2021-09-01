"Позорите мою страну": пресс-секретаря Зеленского обругали за кривляния в США

"Позорите мою страну": пресс-секретаря Зеленского обругали за кривляния в США
Владимир Зеленский. Фото: NASA/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеКиев объявил о подготовке встречи Зеленского и Путина
Незалежный явно позабыл, что занимает высокую должность

1 сентября в Вашингтоне пройдут переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом. Разумеется, в столицу Америки прибыл и верный сподвижник главы незалежных, его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Судя по всему, путешествие в США было детской мечтой высокопоставленного украинца. Его странное поведение нашло резкое осуждение в Сети.

Первым делом Никифоров побежал фотографироваться с местными достопримечательностями. Украинский политик выбрал выгодный ракурс на фоне Монумента Вашингтона. Позабыв о всех формальностях и своей миссии на переговорах первых лиц двух государств, Сергей начал гримасничать. 

35-летний украинский политик сфотографировался с монументом, сделав вид, что придерживает его за верхнюю часть. Эффектность снимку добавил высунутый язык незалежного и его же глуповатая улыбка.

Разумеется, интернет-пользователи были в ярости от такого поведения пресс-секретаря украинского президента. Жителям Незалежной стало стыдно за своего государственного деятеля.

"Мальчик Сережа, 35 годиков", "Зачем вы позорите мою страну?", "Дорвались до власти", "Не только позорище, а и преступление против государства – так унизить Украину перед США. Из грязи в....грязи!", "Наверное, человек в Вашем статусе должен понимать, что представляет всю страну на международном уровне и что на Украине живут не только идиоты, а умные и образованные люди, и хотелось бы, чтобы мир об этом знал", – пишут разгневанные комментаторы. 

К слову, недавно в Вашингтоне знатно поиздевались над Зеленским. Перед главой Украины выставили блюдечко с пресловутыми печеньками.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость ДЕНИС
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ВЛАСТЬ ИДИОТОВ И КЛОУНОВ ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА
М
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укрусь..элита...
квартал 404..
1
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