Речь идет о пожилых людях, лишившихся супруга

Инициатива предоставить овдовевшим пенсионерам дополнительное пособие вряд ли будет реализована на практике. Такого мнения придерживается член Совфеда Валерий Рязанский.



Сенатор отреагировал на предложение в течение нескольких лет переводить овдовевшим пожилым людям часть от пенсионных выплат их покойных мужей или жен.

Глава комитета СФ по соцполитике пояснил, что перед озвучиванием подобного рода предложений должна быть проведена детальная работа по анализу и расчету средств на реализацию инициативы. В первую очередь, необходимо понимать, какой объем денежных средств потребуется выделить из резервов Пенсионного фонда. Так что в подобном сыром виде инициатива вряд ли пройдет чтения законодателей.

Рязанский отметил, что идея выглядит очень благородно и продиктована добрыми намерениями, однако ее состоятельность оставляет желать лучшего. Своим мнением член Совфеда поделился в беседе с корреспондентом издания "Газета.ру".

К слову, недавно Рязанский отреагировал на призывы отказаться от минимального размера оплаты труда. По мнению сенатора, подобного рода инициативы несвоевременны. Учитывая вероятность различных сценариев, торопиться с отменой показателя МРОТ однозначно не стоит.