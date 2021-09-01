Эти ошибки допускают даже люди с безупречными манерами

Когда находишься в ресторане или на каком-либо светском мероприятии, ударить в грязь лицом не хочется. Но большая часть ошибок, как правило, допускается неосознанно. Избежать попадания в неловкую ситуацию можно, если внимательнее изучить правила хорошего тона.

Аккуратнее с поцелуями

Во многих западных странах принято при встрече целовать человека. Где-то это делают один раз, где-то – трижды. В России с такой традицией нужно быть осторожнее. Троекратные поцелуи стоит приберечь для особенно торжественных случаев. Одного легкого касания щеки вполне будет достаточно.

Не пожимайте руку, когда сидите

Если кто-то хочет познакомиться с вами лично, либо желает поприветствовать, то обязательно встаньте. Даже если перед вами человек противоположного пола, во время рукопожатия сидеть не положено.

Доедать суп нужно правильно

Хотите доесть суп, наклонив тарелку. Да, так удобнее добраться до последних ложечек бульона. Но делать так крайне не рекомендуется.

Гостей размещайте особым образом

Не забывайте, что почетного гостя нужно размешать справа от хозяина вечера.

Нельзя желать "приятного аппетита"

Удивлены? Да, это действительно так. Эта традиция пошла из Франции, где желали гостям хорошего переваривания пищи. Попробуйте заменить это высказывание чем-то более нейтральным.

Бокал держать тоже нужно уметь

Даже если у вас в бокале налита вода, его всегда нужно держать за ножку.

Как дать официанту понять, что ужин окончен

Сложите салфетку пополам и положите слева от тарелки, если хотите, чтобы официант убрал со стола.

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