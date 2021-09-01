Стихия снова планирует затопить курорт

Один из самых любимых у россиян курортных городов рискует опять оказаться под проливными дождями. Прогнозы синоптиков настолько неутешительные, что местные власти уже готовят пункты эвакуации для спасения жителей и гостей Сочи.



Специалисты по погоде сообщили, что уже к вечеру 1 сентября ситуация в этом курортном городе резко ухудшится. Небо заволокут тучи, а на головы сочинцев и многочисленных отпускников хлынут мощные потоки воды.

По имеющимся в распоряжении синоптиков данным, стихия намерена буйствовать вплоть до 3 сентября. В это время над городом будут греметь гром и сверкать молнии. Из-за сильных ливней возможно подтопление некоторых районов.

Наученные горьким опытом местные власти решили действовать на опережение. В своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Копайгородский сообщил, что в Сочи уже подготовлены пункты эвакуации. Спасатели и спецтехника распределены по районам города.

Во избежание несчастных случаев мэрия курорта решила закрыть для купания все городские пляжи. Таким образом, власти хотят свести к минимуму риск человеческих жертв.

К слову, недавно недовольная россиянка разнесла популярный краснодарский курорт Джубга. По словам путешественницы, море в этом месте очень грязное, а еда вызывает приступы тошноты.