"Президент Левински": встреча Байдена и Зеленского началась с конфуза

"Президент Левински": встреча Байдена и Зеленского началась с конфуза
Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американский телеканал перепутал фамилию лидера Украины

В США началась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Однако еще до ее начала в СМИ обнаружили забавное недоразумение, которое весьма четко описало настроения американцев в преддверии переговоров двух президентов. 

Дело в том, что накануне американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN допустила опечатку, назвав Владимира Зеленского "президентом Левински". Ошибку на сайте, кстати, до сих пор не исправили. Аккурат к началу переговоров СМИ растиражировали новость об этом конфузе, что вызвало насмешки над политиком в Сети.

В Сети тут же провели аналогию с известной обладательницей этой звучной фамилией. Речь идет о Монике Левински – сотруднице Белого дома, которая закрутила роман с Биллом Клинтоном. В итоге слишком близкие отношения президента с подчиненной чуть было не стали основанием для импичмента. 

В социальных сетях эта оплошность американцев тут же стала поводом для пикантных шуток.

"У Зеленского есть синее платье?", "Моника Зеленски", , "Визит закончится импичментом Байдена?", "Маски сброшены", "Они знают, чего мы не знаем...",

не унимаются пользователи "Твиттера". 

Так или иначе, в Сети уже появились первые видео со встречи двух президентов. В ходе своей речи Байден заявил, что за последние 30 лет отношения между двумя странами "стали очень крепкими", подчеркнув, что США и Украина разделяют общие ценности. 

Любопытно, что уже после того, как началась встреча Байдена и Зеленского, в "Твиттере" американского президента появился пост о запрете делать аборты в штате Техас. Однако позже публикация исчезла из профиля демократа. 

 

Ранее на Украине раскрыли главную интригу визита Зеленского к Байдену. 

Источник: C-SPAN ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость307406
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Американцы сделали вид, что случайно ошиблись. Но можно поздравить уродцев, обьявивших себя украинцами. Иметь прэзидентом пани Монику - это заслуженная награда вам.
Гость306765
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Президент Левински - зачОт! Пожелаем же этому президенту успехов в нелёгком этом мероприятии и удовлетворения от результата.
Гость307062
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Моника Левински в овальном кабинете делала импичмент Клинтону, а Зеленский с глазу на глаз Байдену. СУГС.
Лис
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Все и так давно подозревали истинную причину визита "игруна на рояле", учитывая перманентную коленно-локтевую позу Украины перед США... Байден просто проговорился - как говорится, по Фрейду...
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