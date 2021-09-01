Американский телеканал перепутал фамилию лидера Украины

В США началась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Однако еще до ее начала в СМИ обнаружили забавное недоразумение, которое весьма четко описало настроения американцев в преддверии переговоров двух президентов.

Дело в том, что накануне американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN допустила опечатку, назвав Владимира Зеленского "президентом Левински". Ошибку на сайте, кстати, до сих пор не исправили. Аккурат к началу переговоров СМИ растиражировали новость об этом конфузе, что вызвало насмешки над политиком в Сети.

В Сети тут же провели аналогию с известной обладательницей этой звучной фамилией. Речь идет о Монике Левински – сотруднице Белого дома, которая закрутила роман с Биллом Клинтоном. В итоге слишком близкие отношения президента с подчиненной чуть было не стали основанием для импичмента.

В социальных сетях эта оплошность американцев тут же стала поводом для пикантных шуток.

"У Зеленского есть синее платье?", "Моника Зеленски", , "Визит закончится импичментом Байдена?", "Маски сброшены", "Они знают, чего мы не знаем...",

– не унимаются пользователи "Твиттера".

Так или иначе, в Сети уже появились первые видео со встречи двух президентов. В ходе своей речи Байден заявил, что за последние 30 лет отношения между двумя странами "стали очень крепкими", подчеркнув, что США и Украина разделяют общие ценности.

Любопытно, что уже после того, как началась встреча Байдена и Зеленского, в "Твиттере" американского президента появился пост о запрете делать аборты в штате Техас. Однако позже публикация исчезла из профиля демократа.

Ранее на Украине раскрыли главную интригу визита Зеленского к Байдену.