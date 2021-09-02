Глава Минтруда озвучил размер маткапитала в 2022 году

За первого ребенка можно будет получить полмиллиона рублей

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о размере материнского капитала в 2022 году. Его слова приводит РИА "Новости".

Так, на первого ребенка можно получить чуть больше полумиллиона рублей. Размер маткапитала на второго наследника составит 665 тысяч рублей.

В том случае, если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то за второго будет произведена доплата в размере 161 тысячи рублей.

В 2021 году размер единовременной выплаты составляет 483 тысячи рублей на первого ребенка и 639 тысяч на второго, напоминает РИА ФАН

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал топ-7 законов о поддержке семей в России. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей