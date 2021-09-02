За первого ребенка можно будет получить полмиллиона рублей

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о размере материнского капитала в 2022 году. Его слова приводит РИА "Новости".

Так, на первого ребенка можно получить чуть больше полумиллиона рублей. Размер маткапитала на второго наследника составит 665 тысяч рублей.

В том случае, если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то за второго будет произведена доплата в размере 161 тысячи рублей.

В 2021 году размер единовременной выплаты составляет 483 тысячи рублей на первого ребенка и 639 тысяч на второго, напоминает РИА ФАН.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал топ-7 законов о поддержке семей в России.