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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о размере материнского капитала в 2022 году. Его слова приводит РИА "Новости".
Так, на первого ребенка можно получить чуть больше полумиллиона рублей. Размер маткапитала на второго наследника составит 665 тысяч рублей.
В том случае, если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то за второго будет произведена доплата в размере 161 тысячи рублей.
В 2021 году размер единовременной выплаты составляет 483 тысячи рублей на первого ребенка и 639 тысяч на второго, напоминает РИА ФАН.
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