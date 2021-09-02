Пользователи гадают, нервничал ли президент Украины или не мог сдержать своего счастья

В США состоялась встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом. Перед началом переговоров лидеры Украины и США побеседовали перед журналистами, выступив с приветственными речами. В Сети отметили, что глава Незалежной очень странно и нервно себя вел.

Видео с необычным поведением Зеленского опубликовала в телеграм-канале даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ролике президент Украины снимает маску с лица и теребит ее в руках, нервно дергается и постоянно улыбается.

Подписчики Захаровой удивились поведению Зеленского. Многие отметили, что мимика и позы президента Украины похожи на то, как ведет себя человек под действием запрещенных веществ. Впрочем, кое-кто счел, что глава Украины просто очень нервничает. Третьи уверены – Зеленский крайне счастлив и готов прыгать от радости.

"Он хрюкает от удовольствия. Смотреть смешно", "Такое впечатление, что сейчас заплачет", "Нервное расстройство. Дергается весь, как на иголках. Жалкое зрелище, стыд", "Как его колбасит", "Это от нервов?", "Наркоман, сразу заметно, кто сталкивался с этой сферой", – написали интернет-пользователи.

В "Твиттер" тоже обратили внимание на поведение Зеленского. В этой соцсети посмеялись над заискивающим взглядом украинского лидера, пишет "Общественная служба новостей".

"На меня так собака смотрит обычно, только еще язык высовывает", "Дедок его потрепал по волосам?", "Сбылась мечта идиота – наконец-то хозяин изволил принять холопа", – комментируют пользователи.

Многие отметили, что Байден не смог выучить свою речь и читал ее с бумажки, которую держал на коленях. Кстати, и сам Зеленский пришел на встречу со шпаргалкой – фотографы запечатлели бумагу президента Украины с вопросами. Любопытно, что Байден пришел на встречу в галстуке, на котором изображен ослик.

Впрочем, итогами переговоров Зеленский остался доволен.