В пресс-службе президента отметили талант ребенка

Москва убеждена, что никто не станет отчислять ребенка, который поправил президента России Владимира Путина во время его выступления, состоявшегося 1 сентября на открытом уроке во владивостокском детском центре "Океан". Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, днем ранее президент России порассуждал об историческим периодах страны, коснувшись также Северной войны и фигуры Петра I. Глава государства допустил ошибку, назвав указанный исторический конфликт "Семилетней войной". В этот момент присутствовавший на открытом уроке Никанор Толстых из Воркуты указал лидеру на недочет, напомнив, что речь идет не о "семилетней", а о Северной войне. Сам российский лидер улыбнулся и поблагодарил за поправку, продолжив дальше рассуждать.

Песков выразил уверенность, что никто не станет травить ребенка за допущенную им поправку, передает телеканал "360".

"Тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость", – указал официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков отреагировал на недавнее заявление директора школы, в которой учится Никанор. По ее словам, ребенок рискнул поправить главу государства из-за "определенной наглости", присущей молодому поколению. Женщина заявила, что ребенку необходимо быть скромнее, хотя она и очень гордится своим учеником.