Попросили РЖД провести реконструкцию Сыромятнического тоннеля максимально бережно - Собянин

Оригинальное сплетение трамвайных путей непременно сохранится

Знаменитый трамвайный тоннель в Сыромятническом проезде реконструируют. При этом все ключевые особенности этого уникального сооружения будут сохранены. Это гарантировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Построенный в XIX веке тоннель давно напрашивается на капитальный ремонт. Кому-то, возможно, и нравится фотографироваться на фоне исписанных стен с обваливающейся штукатуркой, а вот местные жители, вынужденные ходить здесь ежедневно, явно не в восторге от обветшалого сооружения.

Задуматься о реконструкции тоннеля заставляет и тот факт, что сверху теперь проходят железнодорожные маршруты МЦД-2, а в скором времени запустят и МЦД-4. Нынешнего количества путей не хватает для полноценной работы диаметров. Реконструкция же позволит увеличить количество путей с шести до восьми, соответственно, можно будет запустить дополнительные городские электрички.

Несомненно, функциональность не должна идти в ущерб внешней привлекательности. Поэтому мэрия Москвы забраковала прошлогодний проект, авторы которого хотели превратить тоннель в безликую бетонную эстакаду, изуродовав при этом уникальные трамвайные пути.

Проектировщикам напомнили, что необходимо решить задачу развития пригородного сообщения, сохранив при этом красоту тоннеля.

В итоге все получилось: в новом проекте осталась знаменитая арка тоннеля, отделку арочных въездов с обеих сторон тоже выполнят в аутентичном стиле.

Сохранится и оригинальное сплетение трамвайных путей. Поскольку тоннель довольно узкий, один трамвайный путь тут заходит внутрь другого. Такого в Москве больше нигде нет. Движение трамваев на этом участке, чтобы они не встретились посреди тоннеля, регулируют светофоры. Эту изюминку тоннеля никто не тронет.

"Мы попросили "РЖД" провести реконструкцию тоннеля максимально бережно. Будем внимательно следить за этим проектом",

– написал мэр Собянин в своем блоге, где опубликовал и фотографии нового проекта.

Так что попытка активистов-критиков представить реконструкцию исторических объектов в Москве синонимом сноса, провалилась. Власти города стремятся развивать его, сохраняя историческое наследие, а не разрушать его. С этим согласилась даже автор петиции "против уничтожения исторического облика Сыромятнического тоннеля" депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

"Сообщают, что при реконструкции всё останется на месте: и арочный свод, и кирпичные стены, а нужные для железной дороги конструкции не будут загораживать красоту. Самое лучшее решение!", – признала Дарья Беседина.