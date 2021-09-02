Собянин рассказал о возвращении в Москву фестивалей в ограниченном режиме

Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
В Москве 1 сентября открылся фестиваль "Цветочный джем". Это первый городской фестиваль после затянувшегося перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Москвичи соскучились по ярким впечатлениям. Поэтому, как только распространение смертельного вируса было взято под контроль, в городе возобновились традиционные общественные мероприятия. Пока – в ограниченном режиме: без мастер-классов, больших концертов, массовых гуляний. Но пункты общепита уже заработали.
Фестиваль "Цветочный джем" как нельзя лучше подходит проведения в нынешних условиях. Его площадки – это просторные открытые локации, а главные экспонаты – красивые цветы, кустарники и деревья. Так что посещение "Цветочного джема" сравнимо с прогулками в экзотических парках.
Чтобы на фестивале не было скопления посетителей, его решили проводить не две недели, как обычно, а целый месяц – с 1 сентября по 1 октября. В городе будет развернуто 35 фестивальных площадок с 75 тысячами живых деревьев, кустарников и цветов. Карта "Цветочного джема" размещена на сайте фестиваля.
Помимо пира для глаз в виде роскошных садов, москвичей и гостей столицы ждут и настоящие гастрономические удовольствия – оригинальные блюда и десерты от ведущих столичных рестораторов. В торговых шале будут продавать варенье, джем и сувениры.
"В День города 11 сентября все желающие смогут принять участие в создании собственных мини-садов. Такие мероприятия пройдут на 17 площадках",
– написал в своем блоге мэр Сергей Собянин, отметив, что возобновление более масштабных городских праздников будет возможно только после того, как улучшение эпидемиологической обстановки станет устойчивым.
Президент США пообещал украинскому коллеге санкции против России в случае "агрессии"
"Нафтогаз" назвал проект угрозой для нацбезопасности, а потому может дышать спокойно ввиду его территориальной удаленности