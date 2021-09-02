Собянин рассказал о возвращении в Москву фестивалей в ограниченном режиме

Первое долгожданное мероприятие уже стартовало

В Москве 1 сентября открылся фестиваль "Цветочный джем". Это первый городской фестиваль после затянувшегося перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Москвичи соскучились по ярким впечатлениям. Поэтому, как только распространение смертельного вируса было взято под контроль, в городе возобновились традиционные общественные мероприятия. Пока – в ограниченном режиме: без мастер-классов, больших концертов, массовых гуляний. Но пункты общепита уже заработали.

Фестиваль "Цветочный джем" как нельзя лучше подходит проведения в нынешних условиях. Его площадки – это просторные открытые локации, а главные экспонаты – красивые цветы, кустарники и деревья. Так что посещение "Цветочного джема" сравнимо с прогулками в экзотических парках.

Чтобы на фестивале не было скопления посетителей, его решили проводить не две недели, как обычно, а целый месяц – с 1 сентября по 1 октября. В городе будет развернуто 35 фестивальных площадок с 75 тысячами живых деревьев, кустарников и цветов. Карта "Цветочного джема" размещена на сайте фестиваля.

Помимо пира для глаз в виде роскошных садов, москвичей и гостей столицы ждут и настоящие гастрономические удовольствия – оригинальные блюда и десерты от ведущих столичных рестораторов. В торговых шале будут продавать варенье, джем и сувениры.

"В День города 11 сентября все желающие смогут принять участие в создании собственных мини-садов. Такие мероприятия пройдут на 17 площадках",

– написал в своем блоге мэр Сергей Собянин, отметив, что возобновление более масштабных городских праздников будет возможно только после того, как улучшение эпидемиологической обстановки станет устойчивым.