Пенсионеры уже начали получать единовременную выплату благодаря решению "Единой России"

Пенсионеры уже начали получать единовременную выплату благодаря решению "Единой России"
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Российские пенсионеры уже начали получать по 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи с представителями партии "Единая Россия" в августе. При этом депутаты особо обратили внимание, что деньги должны быть перечислены как можно быстрее и максимально простым способом.

Данная единовременная выплата – это своеобразная компенсация пенсионерам и военным, денежное пособие которых индексируется в зависимости от уровня инфляции. Но в этом году цены подскочили выше прогнозов.

"В качестве совершенно последовательной меры президент предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы довольствия (военнослужащих) и пенсии будут расти выше уровня инфляции",

– рассказал первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Решено, что единовременные пособия получат все пенсионеры без исключения: и работающие, и инвалиды, и военные. Писать никаких заявлений не нужно – деньги перечислят автоматически вместе с ежемесячной пенсией и привычным же способом: на банковскую карту, в отделение "Почты России" или принесут на дом.

Важно, что суммы единовременной денежной выплаты не подлежат взысканиям и не учитываются при исчислении мер социальной поддержки.

Ранее президент Путин подписал указ о перечислении военнослужащим единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей. Эта инициатива также была озвучена на встрече "Единой России". Деньги военные и приравненные к ним силовики получат в сентябре.

Источник: Единая Россия
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Grumbler
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Как же они стараются перед выборами...
игорь
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верните назад выход на пенсию
лицемеры
1
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