Мишустин развеял мечты детей о замене людей роботами

Мишустин развеял мечты детей о замене людей роботами
Фото: government.ru
Председатель правительства РФ выступил на просветительском форуме "Новое Знание"

Современное социально-экономическое развитие страны невозможно без цифровой трансформации. Поэтому правительство России сосредоточено на вопросах внедрения передовых технологий во все сферы жизни. Однако это не означает, что в будущем людей можно будет заменить роботами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В рамках федерального Просветительского марафона "Новое Знание" он провел открытый урок для студентов и школьников в четверг, 2 сентября. 

Глава кабмина отметил, что сегодня растет спрос на технологии, например, на IT-решения, помогающие быстрее реагировать на происшествия, начиная от пожаров и заканчивая преступлениями. Соответственно, идет перераспределение рынка труда, когда старые профессии уходят в прошлое, но появляются новые.

"Суть цифровой трансформации в том, что появляются новые формы создания добавленной стоимости с использованием данных для принятия решения. При этом из экономики исчезают многие привычные процессы. Товары замещаются виртуальными услугами, возрастает значение нематериальных активов",

– пояснил Михаил Мишустин.

Между тем в современном мире все производство – от обуви до самолетов – является результатом совместных усилий многих людей. Вот почему при растущей автоматизации процессов роботы никогда не смогут заменить собой людей: только человек способен собрать настоящую команду и повести ее за собой, подчеркнул премьер.

"Теперь мы переходим к экономике совместного потребления. И роль пользователя в ней становится ключевой. Современный потребитель – это тот, кто, предоставляя доступ к своим персональным данным, требует в ответ эффективного решения или рекомендации, как поменять свое поведение",

– рассказал Мишустин ребятам на мероприятии, организованном обществом "Знание".

II федеральный Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 1 – 3 сентября на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Владивостоке. Следить за мероприятиями форума можно онлайн в сообществе "ВКонтакте".

Первый федеральный Просветительский марафон "Новое Знание", организованный возрожденным по инициативе президента РФ обществом "Знание", состоялся в мае 2021 года. Трансляции в Интернете набрали свыше 70 млн просмотров.

Накануне, 1 сентября, лекцию ребятам прочитал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Сайт правительства РФ
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
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да проблема не в замене роботами людей а в том что эта замена обязана быть вне зависимости от хотелок кого то
потому что работать обязаны рабы или РОБОТЫ но не люди
об этом все умалчивают почему то
знаю почему - потому что сами уже НЕ РАБОТАЮТ а за них работают как раз выросшие дети кому лапшу на уши вешают с младенчества
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