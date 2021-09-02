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Современное социально-экономическое развитие страны невозможно без цифровой трансформации. Поэтому правительство России сосредоточено на вопросах внедрения передовых технологий во все сферы жизни. Однако это не означает, что в будущем людей можно будет заменить роботами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В рамках федерального Просветительского марафона "Новое Знание" он провел открытый урок для студентов и школьников в четверг, 2 сентября.
Глава кабмина отметил, что сегодня растет спрос на технологии, например, на IT-решения, помогающие быстрее реагировать на происшествия, начиная от пожаров и заканчивая преступлениями. Соответственно, идет перераспределение рынка труда, когда старые профессии уходят в прошлое, но появляются новые.
"Суть цифровой трансформации в том, что появляются новые формы создания добавленной стоимости с использованием данных для принятия решения. При этом из экономики исчезают многие привычные процессы. Товары замещаются виртуальными услугами, возрастает значение нематериальных активов",
– пояснил Михаил Мишустин.
Между тем в современном мире все производство – от обуви до самолетов – является результатом совместных усилий многих людей. Вот почему при растущей автоматизации процессов роботы никогда не смогут заменить собой людей: только человек способен собрать настоящую команду и повести ее за собой, подчеркнул премьер.
"Теперь мы переходим к экономике совместного потребления. И роль пользователя в ней становится ключевой. Современный потребитель – это тот, кто, предоставляя доступ к своим персональным данным, требует в ответ эффективного решения или рекомендации, как поменять свое поведение",
– рассказал Мишустин ребятам на мероприятии, организованном обществом "Знание".
II федеральный Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 1 – 3 сентября на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Владивостоке. Следить за мероприятиями форума можно онлайн в сообществе "ВКонтакте".
Первый федеральный Просветительский марафон "Новое Знание", организованный возрожденным по инициативе президента РФ обществом "Знание", состоялся в мае 2021 года. Трансляции в Интернете набрали свыше 70 млн просмотров.
Накануне, 1 сентября, лекцию ребятам прочитал президент РФ Владимир Путин.
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потому что работать обязаны рабы или РОБОТЫ но не люди
об этом все умалчивают почему то
знаю почему - потому что сами уже НЕ РАБОТАЮТ а за них работают как раз выросшие дети кому лапшу на уши вешают с младенчества