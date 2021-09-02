Москвичи выберут имя для первого городского электрического речного трамвая

Голосование стартовало на портале "Активный гражданин"

В 2022 году в Москве планируют запустить два необычных регулярных маршрута общественного транспорта. Между парком "Фили" и Киевским вокзалом и между Печатниками и Автозаводским мостом будут курсировать электрические речные трамвайчики. Выбрать название для судна могут сами москвичи.

Голосование запущено на портале "Активный гражданин". На выбор предлагается пять вариантов: "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Синичка" или "Неглинка". Эти названия оказались самыми популярными на сайте водного транспорта, где жители столицы в течение лета могли оставлять свои идеи. Они-то и предложили называть московские речные трамваи в честь московских рек.

Московский электрический речной трамвай станет первым в мире электросудном, которое будет перевозить пассажиров круглый год по регулярным маршрутам. Для оплаты проезда можно будет использовать привычную транспортную карту "Тройка".

"Участники проекта, которые помогают выбрать имя для первого трамвая, получат баллы. Их можно будет также потратить на пополнение карты "Тройка” в магазине поощрений “Активного гражданина”",

– рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие проекта "Активный гражданин", Александр Пищелко.

В настоящее время водный транспорт в Москве работает только с прогулочно-развлекательными целями. Регулярные маршруты позволят жителям прибрежных районов существенно сокращать время в пути по определенным направлениям. Движение по двум речным маршрутам сначала будет организовано в тестовом режиме.