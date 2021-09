Нежелательно спешить во время приема пищи

В погоне за красивой фигурой люди готовы голодать или садиться на диеты, обещающие быстрое избавление от лишних килограммов. Однако нередко все старания оказываются безрезультатными. Причина кроется в том, что многие допускают распространенные ошибки при похудении.

Американские диетологи развеяли популярные мифы о похудении и рассказали, что делать для того, чтобы создать тело своей мечты.

1. Нельзя отказываться от обеда

Специалист Роксана Эсани посоветовала не пропускать обеденный прием пищи. Часто бывает так, что те, кто отказывается от еды в это время, приходят домой вечером и переедают из-за сильного чувства голода.

2. Нежелательно сокращать количество потребляемой пищи

Существует миф – чем меньше вы едите, тем быстрее худеете. Диетолог Кристен Смит объяснила, почему это не соответствует действительности. Активному метаболизму способствуют калории, потребляемые в определенном количестве. Неполноценное питание приводит к тому, что обмен веществ наоборот нарушается.

3. Не стоит есть во время просмотра телевизора или работы за ПК

Когда вы заняты просмотром телепередач или работой за компьютером, ваш мозг поглощен только этой информацией. Если в процессе подобного времяпровождения начать принимать пищу, то организм попросту не поймет, чем вы его "пичкаете". Из-за этого чувство насыщения наступит нескоро, передает портал Eat This, Not That!.

4. Откажитесь от экспресс-диет

Смит отметила, что экспресс-диеты могут оказаться эффективными. Однако они наносят большой вред психике худеющего. Важно расставить приоритеты в пользу своего здоровья.

5. Нельзя спешить во время приема пищи

Эсани посоветовала есть медленно. Через 20 минут подобной трапезы мозг поймет, что желудок насытился. Если сильно спешить, то избежать переедания вряд ли удастся, отмечает МИР24.

