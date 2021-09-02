Собянин дал добро на благоустройство в Марьине

Собянин дал добро на благоустройство в Марьине
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
О том, какие работы необходимо провести, мэр поговорил с жителями района

Пруды-регуляторы в столичном районе Марьино будут полностью благоустроены. С согласия жителей работы начнутся уже в следующем году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в четверг, 2 сентября.

Проект реконструкции Марьинских прудов и прилегающей территории мэру представили жители района и депутат Госдумы Петр Толстой. В нем предусмотрены зоны отдыха, зоны пеших прогулок, детские и спортивные площадки.

Планируется, что работы по благоустройству затронут не только 14 искусственных прудов-регуляторов в Марьине, но и районный кинотеатр "Экран".

"Получится, что все выстроится в одну линию: и красивое пространство прудов, если Сергей Семенович даст добро, и реконструированный центр притяжения для всего района", – пояснил депутат.

Сергей Собянин "добро" дал: "Если вы согласитесь, то со следующего года будем начинать реконструкцию", – подтвердил мэр, обращаясь к собравшимся жителям района. Контролировать, чтобы в проекте по благоустройству были учтены все пожелания горожан, Собянин поручил Толстому.

Не обошел вниманием мэр и вопрос реконструкции городских поликлиник, которая проводится в рамках масштабной городской программы. В частности, он осмотрел здания детской городской поликлиники №148, филиал №3, в районе Марьино.

"В июне месяце мы зашли на реконструкцию, в декабре она должна быть закончена. Это полное обновление инженерных коммуникаций, фундамента, кровли, окон, отделки и полная замена оборудования. По большому счету, это будет новая современная поликлиника", – передает Агентство городских новостей "Москва" слова Собянина.

Мэр отметил, что обычно столь большой объем работ, который запланирован в этой поликлинике, выполняется за два-три года. Но сейчас делается все, чтобы завершить ремонт к Новому году и дать возможность горожанам вернуться в привычную поликлинику как можно скорее.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подтвердил, что во всех столичных поликлиниках, где сейчас идет реконструкция – а это почти 70 зданий – работы должны завершиться до конца 2021 года.

Источник: АГН «Москва»
Николай ВИКТОРОВ
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