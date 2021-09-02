Путин необычно выразил свое недовольство развитием Дальнего Востока

Президента разочаровала обстановка в регионе

Владимир Путин принял участие в совещании по развитию Дальнего Востока. Президент РФ остался недоволен сложившейся ситуацией. Журналисты обратили внимание на то, что свои эмоции российский лидер выразил достаточно необычно.

По словам Путина, развивать железнодорожную инфраструктуру региона начали слишком поздно. Из-за подобного промедления Россия на данный момент не может использовать благоприятную обстановку, сложившуюся на мировом угольном рынке.

"Инфраструктуру для этого не подготовили", – с сожалением отметил Владимир Владимирович.

После этого глава государства издал ртом звук, похожий на удар капли воды о какую-то поверхность. Фрагмент выступления Путина опубликовал Телеграм-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".

Президент России акцентировал внимание на том, что Дальний Восток нуждается в развитии. При этом браться за дело нужно уже сейчас, а не откладывать проект по преобразованию региона в долгий ящик.

Владимир Владимирович объяснил, какая цель должна быть достигнута в регионе. Так, по словам лидера РФ, россияне должны жить в благоустроенных городах и селах, пользоваться доступной системой здравоохранения и иметь хорошую связь.

Ранее польский националист Томаш Сакевич заявил, что Путин состоит в "сговоре" с сирийским коллегой Башаром Асадом и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Активист уверен – они втроем хотят вторгнуться в ЕС.