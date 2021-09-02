Собянин рассказал о модернизации Курьяновских очистных сооружений

Собянин рассказал о модернизации Курьяновских очистных сооружений
Сергей Собянин. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
Работы планируется закончить до конца 2021 года

Важнейший экологический проект подходит к завершению в столице. Речь о модернизации Курьяновских очистных сооружений. По словам мэра Сергея Собянина, основные работы здесь должны быть завершены уже к концу года.

Комплексная реконструкция очистных сооружений – это громадный объем работ. На Курьяновских очистных сооружениях она длится около 10 лет. По сути, вместо старых очистных сооружений, которые служили более полувека, появляются новые, современные, которые исключают какие-то резкие запахи, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают качество воды, которая попадает в Москву-реку.

"Это не просто какой-то ремонт. Это радикальная реконструкция, которая позволит улучшить состояние с очисткой и в Люберецких очистных сооружениях, и в Курьяновских. В Курьяновских все основные работы будут закончены уже до конца года",

– сообщил Собянин, пояснив, что в 2022 г. должна начаться пусконаладка оборудования.

Генеральный директор "Мосводоканала" Александр Пономаренко подтвердил, что сейчас уже ведется монтаж оборудования на последнем этапе реконструкции.

Источник: АГН «Москва»
Николай ВИКТОРОВ
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