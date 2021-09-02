Бывший американский разведчик выступил на марафоне "Новое знание"

Контроль за информацией, которую передают пользователи через мобильную связь, велся и раньше. Только прежде ее обрабатывали на серверах конкретных компаний и служб. Сейчас принципы слежки изменились. Об этом рассказал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден российским студентам и школьникам в рамках просветительского марафона "Новое знание".

Отвечая на вопрос о том, как компания Apple следит за пользователями своих гаджетов, Сноуден подтвердил, что американский концерн вышел на новый уровень контроля. Там решили сканировать данные пользователей еще до того, как они будут переданы. Фактически, там пытаются доказать, что информация, которая хранится на "Айфоне" или "Макбуке", – это не собственность владельца устройства, а собственность производителя.

"В Apple (…) хотят искать незаконный контент на ваших устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах",

– пояснил Сноуден. Причем этим "запрещенным контентом" может быть любая информация по желанию заказчика, вплоть до "политически неудобных моментов".

Естественно, это снижает уровень безопасности в сети. Разные частные компании также разрабатывают методы получения данных со смартфонов и потом продают их различным структурам, от правительственных до торговых и преступных сообществ.

"Телефон знает, где вы находитесь, даже если вы отключаете геолокацию, он знает, что вам интересно, и видит любую информацию, которую вы на него закачиваете",

– предупредил Сноуден аудиторию (цитата по "МК").

Второй Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 1 – 3 сентября на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Владивостоке. Следить за мероприятиями форума можно онлайн в сообществе "ВКонтакте".

Первый Просветительский марафон "Новое Знание", организованный возрожденным по инициативе президента РФ обществом "Знание", состоялся в мае 2021 года. Трансляции в Интернете набрали более 70 млн просмотров.

Накануне открытые уроки в рамках форума провели президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин.